Migráció

Az Európai Parlament jóváhagyta a Frontex megerősítéséről szóló megállapodást

Jóváhagyta az uniós határ- és partvédelmi ügynökség (Frontex) megerősítéséről létrejött egyezséget szerdán az Európai Parlament (EP), az elképzelés ugyanakkor az eredetileg tervezettnél lényegesen lassabban fog megvalósulni. 2019.04.17 18:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A strasbourgi plenáris ülésen 403:162 arányban megszavazott határozat értelmében a külső határok igazgatásának biztosítása és a válsághelyzeti reagálás képessége érdekében a szervezet operatív személyzetének létszáma 2021-re el kell, hogy érje az 5 ezer főt, 2027-re pedig a 10 ezret. Az ügynökség munkatársait jelenleg kizárólag az EU-országok adják.



Magyarországnak 2021-ben összesen 173, 2027-re pedig 303 fővel kell hozzájárulnia ehhez.



A határigazgatás elsődlegesen továbbra is tagországi hatáskörben lesz, a Frontex és személyi állománya technikai és operatív támogatást nyújthat majd az érintett országok kérésére és hozzájárulásával.



Emellett gyorsreagálású egységet is felállítanak szükséghelyzetek esetére. A deklarált cél a jelenlegi hiányosságok orvoslása, valamint a kihívások jobb kezelése a biztonság és a migráció terén. Ide Magyarország további 65 főt küld majd.



A készenléti alakulat a fogadó országtól kapott engedélyek függvényében bizonyos végrehajtói hatásköröket gyakorolhat majd a határellenőrzések végzése, továbbá a visszaküldéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.



Az Európai Bizottság eredeti javaslata értelmében már 2020-ra 10 ezer fősre bővítették volna a Frontex személyzetének létszámát.



"A jogszabály nyomán a Frontex többek között tízezer új határőr munkájára támaszkodhat, emellett segít a határon átnyúló bűncselekmények elleni fellépésben, védi az alapvető jogokat és együttműködik azok visszaküldésében, akik nem jogosultak védelemre" - közölte Roberta Metsola néppárti európai parlamenti jelentéstevő.



"Az alapelvünk az volt, hogy a védelemre szorulókkal tisztességesen, a jogosulatlan kérelmezőkkel határozottan, azokkal pedig keményen bánjunk, akik megpróbálják kihasználni a világ legveszélyeztetettebb embereit" - tette hozzá.



Gál Kinga fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: bizonyos mértékű segítséget fog jelenteni az EU külső határainak védelmében, ha megfelelően alkalmazzák majd ezeket a szabályokat. Véleménye szerint azonban "valójában arra lenne a legnagyobb szükség, hogy az unió jelentősebb pénzügyi támogatást biztosítson a külső határt hatékonyan védő tagállamok, így Magyarország határvédelmi költségeire".



A hatályba lépéshez ezen intézményközi megállapodást még az EU másik társjogalkotó szervének, a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak is meg kell erősítenie.