Tűzvész

Notre-Dame - Trump együttérzését fejezte ki és felajánlotta Washington segítségét

Donald Trump amerikai elnök együttérzését fejezte ki Emmanuel Macron francia államfőnek a Notre-Dame székesegyház leégése miatt, és felajánlotta Washington segítségét a helyreállításhoz - tájékoztatott keddi közleményében Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője.



"Az Egyesült Államok a francia polgárok, Párizs városa és az ebben az emblematikus épületben megnyugvást kereső látogatók milliói mellett áll" - olvasható a Fehér Ház közleményében.



A kommüniké hangsúlyozza, hogy "a Notre-Dame továbbra is jelképe Franciaországnak, a franciák vallásszabadságának és demokráciájának".



A közlemény szerint Trump emlékeztetett arra, hogy Párizs az Egyesült Államok legrégebbi szövetségese. Hangsúlyozta azt is: az amerikaiak emlékezetükben őrzik hogy a Notre-Dame harangjai megkondultak 2001. szeptember 12-én, az Egyesült Államokat ért terrortámadások másnapján.



"Ezek a haragok ismét meg fognak kondulni. Ma Franciaország mellett állunk és felajánljuk segítségünket a nyugati civilizáció e jelképének helyreállításához" - fogalmazott a közlemény, amely az "Éljen Franciaország!" mondattal zárult. A szóvivő által ismertetett kommüniké nem tett említést a segítség konkrét részleteiről.



Donald Trump hétfőn két Twitter-bejegyzésben is reagált a Notre-Dame tragédiájára.