Notre-Dame - Merkel: a Notre-Dame a közös európai örökség része

Németországban mindenkit "mélyen megrázott" a "drámai tűzvész ebben a csodálatos templomban, Párizs szívében", és az egész ország együtt érez a franciákkal. 2019.04.16 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Notre-Dame nemcsak a kereszténység franciaországi jelképe, hanem a közös európai örökség része is, és Németország kész részt venni helyreállításában - mondta Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben a párizsi katolikus székesegyházban előző nap történt tűzesetről.



A kancellár nyilatkozatában kiemelte, hogy Németországban mindenkit "mélyen megrázott" a "drámai tűzvész ebben a csodálatos templomban, Párizs szívében", és az egész ország együtt érez a franciákkal.



Mint mondta, hazája készen áll "a német szakértelmet, a német tapasztalatokat" a Notre-Dame helyreállításának szolgálatába állítani.



Ismertette, hogy hétfő este és kedd délelőtt is beszélt telefonon Emmanuel Macron francia államfővel, akinek kifejezte a német emberek együttérzését és támogatását, és a mentésben dolgozók, különösen a tűzoltók iránti mély tiszteletét.



Hozzátette, hogy a szövetségi kormány kulturális államminisztere a tartományi kormányok kulturális minisztereivel megkezdi az egyeztetéseket a templom helyreállításához nyújtandó támogatásról.



Kedden egy sor felajánlást tettek német politikai, társadalmi szervezetek, és tartományi kormányok is. Bajorország kormánya például felajánlotta a tartományban álló katolikus székesegyházak fenntartásában közreműködő három állami kőfaragó műhely részvételét a helyreállítási munkálatokban. Markus Söder tartományi miniszterelnök kiemelte, hogy a regensburgi, passaui és bambergi műhelyben máig őrzik és ápolják a középkori kőfaragó hagyományokat.

Az együttérzés és a részvét jeleként kedd délben a Notre-Dame-ért harangoztak és imádkoztak Németország egy sor világhírű templomában, köztük a kölni és a mainzi katolikus dómban, és a hamburgi Szent Mihály evangélikus főtemplomban.



A francia főváros egyik jelképeként számon tartott Notre-Dame-ban hétfőn kora este keletkezett tűz. A lángok a világhírű gótikus épület felső részében pusztítottak, összeomlott a felújítás alatt álló katedrális kúp alakú tornya, a huszártorony, és odaveszett a teljes tetőszerkezet.



A kölni dóm főépítésze - az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális világörökségi listáján szereplő, csaknem 170 méter magas templom fenntartásáért felelős szakember -, Peter Füssenich kedden a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádiónak elmondta, hogy a Notre-Dame helyreállítása több évtizedig tart majd, és addig is évek telhetnek el, mire az épület épen maradt részeit ismét felkereshetik a látogatók.



Kiemelte, hogy a kölni dómon még mindig dolgoznak a több mint hetven éve véget ért második világháborúban keletkezett károk helyreállításán, és ez a munka is még sok évig eltart.