Lángokban áll a Notre-Dame

Kigyulladt a párizsi Notre-Dame székesegyház. Az első fotók és videók tanúsága szerint az épület teljes tetőszerkezete ég, hatalmas a füst. Elsődleges információk szerint az épület felújítása közben gyulladhatott ki valami.



A rendőrség kiürítette a környéket, de sokan a helyszínen követik az eseményeket, autók hátán állva. Többeket megríkatott a látvány. A város minden pontjából érkeznek a tűzoltók. Szemtanúk szerint folyamatosan hullanak az épület darabjai. Nem sokkal este nyolc óra előtt beomlott az épület csúcsa.



A helyzet sajnos egyre rosszabb, a katedrális szóvivője elmondta, hogy arra számítanak, az egész tetőszerkezet le fog égni.



"Lángokban a párizsi Notre Dame. Egy egész nemzet felkavarva. Gondoljunk minden katolikus emberre, és minden franciára. Mint minden honfitársunk, el vagyok keseredve, ahogy lángok marnak minket" - írta Twitter-oldalán Emmanuel Macron francia elnök, aki lemondta estére tervezett beszédét és a helyszínre tart.



A füstöt Párizs déli része és az Eiffel-torony irányába fújja a szél.



Emmanuel Grégoire alpolgármester szerint "kolosszális kár" érte a katedrálist, miután beszakadt a csúcsa. Már egy különleges alakulat dolgozik azon, hogy minden lehetséges műalkotást a lehető legteljesebb formában meg tudjanak menteni.



A Notre-Dame katedrális a francia főváros egyik legfőbb idegenforgalmi nevezetessége, évente milliók keresik fel.



Részletek hamarosan!

Oh Sh*t! Notre Dame Cathedral in Paris is on fire 🔥 pic.twitter.com/le2QInsnqG