Illegális bevándorlás

Ismét meghosszabbítják az ellenőrzést Németország Ausztriával közös határszakaszán

Németország további hat hónapra, novemberig meghosszabbítja az ideiglenesen visszaállított ellenőrzést az Ausztriával közös határszakaszán. 2019.04.14 17:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A határellenőrzés fenntartása migráció- és biztonságpolitikai okokból szükséges - mondta Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter a Bild am Sonntag című lapnak.



A tárca pénteken tájékoztatta az Európai Bizottságot a döntésről.



Ugyancsak pénteken Dánia kormánya is értesítette a brüsszeli testületet, hogy újabb hat hónapra meghosszabbítják a dán-német határ ellenőrzését, előzőleg pedig Ausztria közölte, hogy folytatják az ellenőrzést a magyar és a szlovén határszakaszon. A koppenhágai és a bécsi vezetés is migráció- és biztonságpolitikai okokra hivatkozott.



A német kormány legutóbb tavaly ősszel döntött a bajor-osztrák határ ellenőrzésének fenntartásáról, a rendelkezés 2018. november 12-től 2019. május 11-ig érvényes. Most ezt a rendelkezést hosszabbították meg további fél évvel.



Németországot a bajor-osztrák határon éri el a balkáni migrációs útvonalon és az Olaszország felől érkező menedékkérők többsége. Az övezeten belüli szabad mozgásra és az övezet külső határának ellenőrzésére épülő schengeni rendszer szabályai szerint alapesetben szabadon átjárható határszakaszon 2015 szeptemberében állították vissza ideiglenesen az ellenőrzést, a nemzetközi menekültválság miatt.



A szövetségi belügyminisztérium kimutatása szerint tavaly 1,98 millió embert ellenőriztek a bajor-osztrák határszakaszon. Közülük 12 522 embert tartóztattak fel, a többi között illegális határátlépés, letartóztatási parancs vagy beutazási tilalom miatt.



A felülvizsgálat alatt álló schengeni határellenőrzési szabályrendszer megengedi, hogy a tagállamok a schengeni övezeten belül ideiglenesen ismét határellenőrzést vezessenek be, amennyiben komoly veszély fenyegeti országuk köz- vagy belbiztonságát. Jelenleg Németország, Dánia és Ausztria, valamint Svédország és Norvégia tart fent a schengeni belső határokon olyan ellenőrzést, amelyet még a 2015-ös válság nyomán vezettek be, Franciaország pedig a folyamatos terrorfenyegetettség miatt tart fenn határellenőrzést.