Elnyomás

Az amerikai külügyminisztérium feloldotta az argentin diktatúra valamennyi iratának titkosságát

Az amerikai külügyminisztérium pénteken közleményben jelentette be, hogy feloldotta az argentin katonai diktatúrára vonatkozó összes dokumentum titkosságát.



A dokumentumokat a washingtoni Országos Levéltárban ünnepély keretében nyújtották át German Garavano argentin igazságügyi miniszternek, aki kijelentette, hogy honfitársai e dokumentumokból is "levonhatják a múlt tanulságait, hogy a hibák a jövőben ne ismétlődhessenek meg".



Összesen 5600 dokumentumról van szó, ám csaknem tízszer ennyi volt a teljes "paksaméta". Barack Obama akkori amerikai elnök ugyanis már 2016-ban 50 ezer oldalnyi dokumentumot átadott Buenos Airesnek.



"Leghőbb vágyam, hogy e dokumentumok megadják a szükséges információkat az argentinoknak és ezzel elősegítsék a megbékélést" - írta Donald Trump amerikai elnök Mauricio Macri argentin elnöknek. A levelet az ünnepségen hozták nyilvánosságra.



A dél-amerikai ország katonai diktatúrájának időszakára vonatkozó dokumentumok átadását 2000-ben ígérte meg az Egyesült Államok a Mayo-tér anyái és nagyanyái nevű szervezetnek, mely Buenos Aires egyik teréről kapta a nevét: az utolsó argentin diktatúra időszakában, 1976 és 1983 között ott tartottak békés, néma tüntetést az eltűntek anyái és nagyanyái. Ebben az időszakban ezrével hurcoltak és kínoztak meg embereket, és több tízezer az eltűntek száma, akiket családtagjaik el sem temethettek.



Washington annak idején Argentínában - és Chilében is - támogatta a katonai diktatúrákat, hogy megakadályozza Kuba és az akkori Szovjetunió támogatását élvező baloldali erők térfoglalását. 2017-ben Argentínában a katonai diktatúra 29 egykori katonatisztjét életfogytig tartó börtönre ítélték az 1976 és 1983 között elkövetett emberiesség elleni bűntettekért.



2016-ban Barack Obama, akkori amerikai elnök - az első, már nem titkosított dokumentumok átadásakor - ígéretet tett arra, hogy az erőszakkal kikényszerített rendszerváltozások ideje lejárt, és - ahogyan fogalmazott - "az Egyesült Államok nincs híján az önkritikának".