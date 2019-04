Terror

A német védelmi miniszter elfogott dzsihadisták sorsáról egyeztetett Washingtonban

Ursula von der Leyen német védelmi miniszter pénteken az elfogott külföldi dzsihadisták sorsáról egyeztetett Washingtonban a védelmi minisztériumban.



A Patrick Shanahan amerikai ügyvezető védelmi miniszterrel folytatott megbeszélései után Van der Leyen újságíróknak kijelentette: "ismételten abban állapodtunk meg, hogy minden egyes esetet külön bírálunk el". A német politikus hozzátette: egyetértésre jutottak amerikai kollégájával abban is, hogy a legfőbb probléma a terrorista cselekményeket igazoló bizonyítékok összegyűjtése lesz a térségben.



Az európai országok mindmostanáig visszautasították, hogy visszafogadják azokat, akik csatlakoztak az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezethez akár Szíriában, akár Irakban. Pert sem hajlandóak lefolytatni ellenük, részben arra hivatkozva, hogy a térségben eddig nem indult nyomozás a terrorcselekmények ügyében, részben pedig azzal indokolva döntésüket, hogy a dzsihadistákat fogva tartó Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nem kormányzati tényező. Washington - attól tartva, hogy a dzsihadisták megszöknek - azt javasolta az európai államoknak, hogy járuljanak hozzá biztonságos börtönök felépítésének finanszírozásához. Az amerikai védelmi minisztérium javaslata szerint ezeket a speciális börtönöket Irakban lehetne felépíteni.



Bagdad korábban azt javasolta, hogy a Szíriában fogva tartott dzsihadisták pereit Irakban tartsák meg, de az iraki kormány ezért pénzt kér. Egy ilyen megoldás elemzők szerint könnyítene azoknak az országoknak a helyzetén, ahonnan a dzsihadisták származnak.



Amerikai sajtójelentések szerint Shanahan és Von der Leyen erről is tanácskozott a Pentagonban, de részletekről egyikük sem nyilatkozott.



A német védelmi miniszter újságíróknak elmondta: tárgyalópartnere biztosította őt arról, hogy az Egyesült Államok továbbra is állomásoztat Szíriában bizonyos létszámú katonai kontingenst.