Megszülettek a végleges izraeli választási eredmények

Az izraeli központi választási bizottság közzétette a végleges választási eredményeket, miután megszámlálták a katonák szavazatait is - jelentette a tizenhármas kereskedelmi tévécsatorna csütörtök éjjel.



Eszerint harminchat mandátuma lesz a százhúsz tagú kneszetben a Benjámin Netanjahu vezette jobboldali Likudnak, és eggyel kevesebb, harmincöt a Beni Ganz vezette Kék-fehér centrista pártnak.



Nyolc parlamenti helyet szerzett a keleti vallásos zsidókat tömörítő Sasz párt, és a katonák szavazatai nyomán eggyel csökkent az ultraortodox askenázi zsidók Egységes Tóra Pártja képviselőinek száma, ők csak heten lesznek.



Az arab Hadas-Tal párt hat honatyát küldhet a törvényhozásba, a szociáldemokrata Munkapárt szintén, noha a Munkapárt képviselői az előző izraeli parlamentben huszonnégyen voltak. Avi Gabájt, a párt elnökét visszavonulásra szólította fel a párt titkára, és várhatóan hamarosan új elnököt választanak a számukra különösen lesújtó eredmény után.



Avigdor Liberman Izrael a Hazánk nevű jobboldali nacionalista pártja öt helyet harcolt ki magának, és ugyanennyit kapott az új, elsősorban a telepeseket képviselő Egyesült Jobboldal nevű párt.



Négy-négy helyet szerzett Móse Kahlon centrista Mindannyian (Kulánu) pátja, a baloldali liberális Merec, és a Raam-Balad nevű arab párt is.



A végleges adatok nyomán megmaradt a jobboldali-vallásos tömb korábbi előnye, 65:55 lett javukra az arány a parlementben.



Végül hajszál híján, alig elmaradva a 3,25 százalékos bejutási küszöbtől nem politizálhat a következő, huszonegyedik kneszetben Naftali Bennet és Ajelet Saked Új Jobboldal nevű, néhány hónapja alakult jobboldali pártja.



Ők a szavazatok újraszámlálását követelik arra hivatkozva, hogy a választási bizottság honlapján különböző időpontokban különböző adatok jelentek meg, amit az illetékesek technikai hibával magyaráznak.



A panaszok miatt a szavazatok egy részét csütörtök este újraszámlálták, ellenőrizték, valamint kijavították a számítógépes adatrögzítés hibáit, és csak ezt követően jelentették be a választási bizottság a végső eredményeket.