Oroszország

Felmérés: csökkent Putyin orosz elnök támogatottsága

Az oroszok 55 százaléka voksolna Vlagyimir Putyin államfőre, ha ezen a hétvégén lennének a választások, ami 5 százalékpontos csökkenést jelent 2014 áprilisához képest, és 15 százalékponttal kevesebb, mint amennyi a tavalyi elnökválasztási év januárjában volt - derült ki a Jurij Levada Független Elemzőközpont csütörtökön közzétett felméréséből.



Putyin azonban így is magasan több szavazatot kapna, mint potenciális kihívói.



A kérdés ily módon való felvetése pusztán elméleti, mert az érvényes orosz alkotmány értelmében már nem jelöltetheti magát a 2024-es elnökválasztáson. A központ szerint a második helyen Vlagyimir Zsirinovszkij, a liberális demokrata párt vezére végezne, 6 százalékkal, őt pedig 5 százalékkal Pavel Grugyinyin, a kommunisták tavalyi elnökjelöltje követné.



Az oroszok közül a legtöbben, 41 százaléknyian, továbbra is Puytinban bíznak meg leginkább a politikusok közül. Ugyanakkor ez a mutató is csökken: tavaly júniusban a központ munkatársai még 48, 2017 decemberében pedig 59 százalékot mértek.



A második helyen, holtversenyben Szergej Sojgu védelmi miniszterrel, itt is Zsirinovszkij áll, a válaszadók 16 százalékénak támogatásával. Szergej Lavrov külügyminiszterben a válaszadók 14, Dmitrij Medvegyev kormányfőben a 13, Gennagyij Zjuganov pártvezetőben pedig a 8 százaléka bízik meg.



A közvélemény-kutatást március végén egy 1600 fős országos felnőtt reprezentatív mintán végezték el.