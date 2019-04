WikiLeaks

Őrizetbe vették a WikiLeaks-alapító Julian Assange-ot - videók

Csütörtök délelőtt őrizetbe vették Julian Assange-t, a WikiLeaks alapítóját Londonban, aki az elmúlt hét évet Ecuador nagy-britanniai nagykövetségén töltötte. A BBC azt írja, hogy a londoni rendőrség megerősített az őrizetbe vételt, és a negyvenhét éves Assange hamarosan bíróság elé állhat.



A rendőrség korábban közleményben jelentette be, hogy az Assange elleni letartóztatási parancs továbbra is érvényben van, és azt végre fogják hajtani, ha a Wikileaks alapítója elhagyja a nagykövetség épületét. A napokban már az angol sajtó is megírta, hogy kitehetik a nagykövetségről.



A londoni rendőrök egyből jelezték is, hogy letartóztatják, ha a szivárogtató kilép az utcára.



Végül Lenin Moreno ecuadori elnök döntött arról, hogy visszavonja az Assange-nak korábban megadott menedékjogot, a WikiLeaks viszont úgy reagált Twitterén, hogy a lépéssel Ecuador nemzetközi jogot sértett.



Assange 2012-ben kérte Ecuador menedékjogi oltalmát, mert attól tartott, hogy ha Nagy-Britannia kiadja Svédországnak, ahol szexuális erőszakkal vádolják, a svéd hatóságok kiadhatják őt az Egyesült Államoknak. Assange tagadta a nemi erőszakot, és Svédország 2017-ben ejtette is a vádakat a férfi ellen.



Ennek ellenére a Westminster kerület magisztrátusi bírósága azonban fenntartotta a letartóztatási parancsot a szabadlábon védekezés fejében megszabott bírósági megjelenési kötelem megszegése miatt. Ez a brit törvények alapján önmagában is bűncselekmény, amelyért egy évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.