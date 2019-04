EU-csúcs

Donald Tusk rugalmas, de legfeljebb egy évig tartó Brexit-halasztásra tett javaslatot

Egy rugalmas, de legfeljebb egy évig tartó halasztás lehetőségét is meg kellene vitatni a szerdai rendkívüli Brexit-ügyi csúcstalálkozón az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének határideje kapcsán - írta az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében.



Donald Tusk szerint ezen alternatív javaslat maximum egyéves hosszabbítást tenne lehetővé, mivel az Európai Uniónak akkor egyhangúlag döntenie kell majd bizonyos kulcsfontosságú ügyekben.



A rugalmas halasztás azt jelentené, hogy amennyiben a londoni parlament időközben megszavazza a kiválás feltételeit rögzítő, már többször elutasított szerződést, akkor a szigetország tagsága automatikusan megszűnik még a határidő előtt. Így elkerülhető lenne, hogy néhányhetente újabb és újabb csúcstalálkozót hívjanak össze.



Theresa May brit kormányfő a múlt héten június 30-ig terjedő hosszabbítást kért, Tusk szerint azonban a londoni alsóházi megosztottság miatt nem valószínű, hogy a megállapodás eddig ratifikálható lenne, vagyis ennek megadása csak újabb válságtanácskozásokat és rövid kiterjesztéseket eredményezne.



A hosszú halasztás nagyobb bizonyosságot és kiszámíthatóságot jelentene, további bénultság esetén pedig teret adna Londonnak a Brexit-stratégiája újragondolására - mutatott rá az uniós állam- illetve kormányfőket tömörítő tanács elnöke.



Mint írta, egyes tagországok aggályaikat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság tagsága kockázatokat jelenthetne az EU működése szempontjából, a brit kormánynak ezért garantálnia kellene a "jóhiszemű együttműködést", emellett azonban észben kell tartani, hogy távozásáig a szigetország teljes jogú tagnak számít.



Levelében Tusk kiemelte, hogy a közösségi jog értelmében a brit kormány bármikor visszavonhatja egyoldalúan a kilépésről szóló döntését.



"Bármi is lesz, a legnagyobb tisztelettel kell bánnunk az Egyesült Királysággal, mivel barátok és szoros partnerek kívánunk maradni, és még a jövőbeli viszonyról is megállapodásra kell jutnunk. Fontos, hogy egyik fél se érezze magát megalázva ezen bonyolult eljárás bármely szakaszában" - fogalmazott.