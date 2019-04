Bűnügy

Szombat óta 152 kilogramm kábítószert gyűjtöttek össze a román tengerparton

Fotó: DIICOT

Szombat óta 152 kilogramm kokaint gyűjtöttek össze a román hatóságok a Fekete tenger 90 kilométeres partszakaszán - közölte honlapján a műveleteket irányító romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).



Az ügyészség felhívta a lakosság figyelmét, ha valaki a tengerparton ismeretlen csomagot talál, azonnal hívja a segélyhívó számot vagy jelentse a legközelebbi rendőrnek, és semmiképpen se bontsa ki, mert a csomag életveszélyesen nagy koncentrációjú kábítószert tartalmazhat. Az ügyészség képeken is bemutatta, hogy milyen típusú csomagokra utalt. A DIICOT azt is közölte, hogy folytatódik a tenger által partra sodort kábítószercsomagok keresése.



Szombat óta a román rendőrség és csendőrség búvárok, motorcsónakok és helikopterek bevonásával látott neki, hogy megkeresse egy rejtélyes kokainszállítmány csomagjait. A razzia azt követően indult, hogy lakossági bejelentés érkezett a partra sodródott kilogrammos csomagokról.



A hatóságok azt feltételezik, hogy a csomagok ahhoz a szállítmányhoz tartozhattak, amelynek egy részét a Duna-delta egy elhagyott térségében, a Szent-György ág beömlése közelében találtak március végén. Március 26-án azt jelentették be, hogy csaknem egy tonna 90 százalékos tisztaságú kokaint találtak egy felborult vízi jármű környékén.



Április másodikán további kétszáz kilogramm kokain megtalálását jelentették be a hatóságok, a csomagok Konstanca közelében lebegtek a tenger felszínén.



A rendőrség korábban bejelentette: hogy - a nyomozás eredményei szerint - a kábítószer vízi úton érkezett Dél-Amerikából, és a csempészek Nyugat-Európába akarták eljuttatni. Az ügyben eddig két szerb állampolgárt vettek őrizetbe.