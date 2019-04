Líbia

Mike Pompeo a Haftár vezette erők offenzívájának azonnali leállítását követeli

A Halifa Haftár tábornok vezette erők Tripoli elleni offenzívájának azonnali leállítását követelte vasárnap este kiadott közleményében Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.



A tárcavezető emlékeztetett rá: az Egyesült Államok már korábban világossá tette, hogy ellenzi Haftár erőinek katonai offenzíváját és a hadműveletek azonnal leállítását követeli. Ezeknek az erőknek vissza kell térniük korábbi hadállásaikhoz - fogalmazott Pompeo.



Az amerikai diplomácia vezetője - az ENSZ Biztonsági Tanácsának és a G7-es országcsoport külügyminisztereinek április 5-i nyilatkozatára hivatkozva - a konfliktusban érintett valamennyi felet felelősségteljes magatartásra szólított fel. Megjegyezte továbbá, hogy a líbiai főváros, Tripoli ellen indított támadás a polgári lakosságot veszélyezteti, csökkentve békésebb jövő megteremtésének esélyét.



Mike Pompeo hangsúlyozta: a líbiai konfliktusnak nincs katonai megoldása. "Az Egyesült Államok ezért gyakorol továbbra is nyomást - nemzetközi partnereivel egyetértésben - a líbiai vezetőkre, hogy az ENSZ főtitkárának líbiai különmegbízottja, Haszán Szalamé közvetítésével térjenek vissza a politikai tárgyalásokhoz" - olvasható az amerikai külügyminiszter közleményében.



Pompeo szerint csakis a politikai megoldás vezethet el Líbia egyesítéséhez és az ország biztonságához, illetve stabilitásához.



Pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli zárt ülést tartott Líbia ügyében, majd ez követően közleményben fejezte ki mély aggodalmát az észak-afrikai ország helyzete miatt. Szintén pénteken a Líbiában tartózkodó António Guterres ENSZ-főtitkár is meglehetősen borúlátóan nyilatkozott, és miután tárgyalt Haftár tábornokkal, Twitter-bejegyzésben adott hangot mély aggodalmának. Lapértesülések szerint Haftár azt közölte Guteressel, hogy nem állítja le a főváros ellen irányuló hadműveletet, mindaddig, amíg "nem mér vereséget a terroristákra" és a "zsoldosokra".



Líbiában Moammer el-Kadhafi ezredes 2011-es megbuktatása - majd meggyilkolása - óta fegyveres milíciák harcolnak egymással az ország feletti uralom megszerzéséért. A nemzetközi közösség a Tripoliban működő úgynevezett egységkormányt ismeri el. Az amerikai fegyveres erők afrikai parancsnoksága vasárnap jelentette be, hogy "a biztonsági helyzet egyre nagyobb bonyolultsága és előre nem látható fejleményei miatt" kivonja Líbiából katonái egy részét.