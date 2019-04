Románia

Vandál módon feldúltak egy kelet-romániai zsidó temetőt

Ismeretlen elkövetők több mint 70 sírkövet törtek szét a kelet-romániai Husi város zsidó temetőjében, a vandál és "mélységesen antiszemita" bűncselekmény miatt csütörtökön felháborodásának adott hangot a romániai zsidó hitközség elnöke, Aurel Vainer.



A sírköveket állítólag még a múlt hét elején törték szét ismeretlenek. Ma már csak pár tucatnyi zsidó vallású személy él a hajdanán virágzó és fejlődő zsidó közösséggel rendelkező kelet-romániai, Vaslui megyei településen.



"Megengedhetetlen, hogy a demokratikus, pluralista Romániában, ahol a nemzeti kisebbségek a jogok és a kötelezettségek tekintetében egyenlők a többségi lakossággal, ilyen emberellenes, szörnyű, kegyeletsértő cselekedetet történjen" - mondta Vainer.



A közösségi vezető felszólította a hatóságokat, hogy alaposan vizsgálják ki az ügyet, és állítsák bíróság elé az elkövetőket.



Tavaly nyáron Elie Wiesel máramarosszigeti szülőházára festettek antiszemita, gyalázkodó falfirkákat, 2017-ben hasonló feliratok jelentek meg a kolozsvári zsinagóga falán is.



Romániában jelenleg alig több mint ötezer zsidó él, miután a két világháború idején az akkor Magyarországhoz tartozó Észak-Erdélyből, de a Romániához tartozó részekből is deportálták jelentős részüket. Ion Antonescu volt román tábornok parancsára a kelet-romániai Moldvában több pogromot is elkövettek a zsidó lakosság ellen. Ilyen volt az 1941-es jászvásári pogrom, amikor mintegy 12 ezer zsidót öltek meg. A romániai zsidók száma tovább csökkent a kommunizmus idején, amikor sokan Izraelbe költöztek.