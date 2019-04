Trump megismételte, hogy kész lezárni az amerikai-mexikói határt

Az amerikai kormányzat kész lezárni az amerikai-mexikói határt, amennyiben a kongresszus nem lép azonnal a migráció megfékezése érdekében - ismételte meg szerda reggeli Twitter-bejegyzésében Donald Trump elnök.



Ismételten azt hangsúlyozta, hogy a határ térségében rendkívüli helyzet alakult ki. Azonnali cselekvést követelt a törvényhozóktól. "Ha nincs cselekvés a határ vagy a határokhoz közeli térség ügyében, lezárom a határt. Országos szükségállapot van" - írta a mikroblog-bejegyzésben.



Donald Trump az elmúlt napokban többször kijelentette, hogy lezárja a déli határokat, múlt pénteken pedig azt ígérte, ez még ezen a héten megtörténik. Kedden ugyan bejelentette, hogy Mexikó lépéseinek következtében enyhül a migrációs nyomás, de megerősítette: annak ellenére kész a határ lezárására, hogy az árthat az amerikai gazdaságnak. "Persze, hogy negatív hatása lesz a gazdaságra, de a biztonság fontosabb" - fogalmazott kedden a Fehér Házban újságíróknak. Hozzáfűzte: "a biztonság fontosabb számomra, mint a kereskedelem".



Közben nemcsak a gazdaság szereplői, hanem befolyásos republikánus politikusok is a határ lezárásának káros következményeire figyelmeztetik az elnököt. Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője egy interjúban kedden azt mondta: "a határ lezárása katasztrofális hatással lehet országunk gazdaságára". Larry Kudlow, a Fehér Ház Országos Gazdasági Tanácsának igazgatója a CNBC televízióban közölte: a kormányzat azon dolgozik, hogy a határokat a gazdaság károsítása nélkül zárja le. A gazdasági főtanácsadó részletekbe ugyan nem bocsátkozott, de megemlítette, hogy a teherautók és kamionok számára külön útvonalakat biztosítanának a szállítmányozás akadálytalan bonyolítására. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának adatai szerint naponta mintegy 1,7 milliárd dollár értékű portékát szállítanak a határon.



A The New York Times című lap idézte a Moody's pénzügyi kutatással és hitelminősítéssel foglalkozó kutatóintézet elemzőjét, Mark Zandit, aki szerint a határok több hétig tartó lezárása mind Mexikóban, mind az Egyesült Államokban gazdasági recesszióhoz vezethet.

Congress must get together and immediately eliminate the loopholes at the Border! If no action, Border, or large sections of Border, will close. This is a National Emergency!