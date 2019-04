Külpolitika

Pártot alapít a távozó szlovák államfő

Pártot alapít Andrej Kiska szlovák államfő, akinek júniusban jár le a megbízatása.



Kiska szándékát Facebookon és egy új weboldalon közzétett videóüzenetben jelentette be szerdán.



Kiska pártalapítási ambíciói már régóta találgatások tárgyát képezték a szlovákiai közéletben, holott szinte napra pontosan két éve ő maga jelentette be, hogy nincs ilyen szándéka és nem fog indulni a parlamenti választásokon sem. Kiska akkoriban botrányba keveredett: kiderült róla, hogy állami költségen több százmillió forintos, államfői teendőihez nem kapcsolódó repülőutakat tett.



Kiska három nappal az elnökválasztás második fordulójának megtartása után jelentette be, hogy mégis pártot alapít. A választást az általa is nyíltan támogatott Zuzana Caputová ellenzéki liberális jelölt nyerte meg.



Szlovákiában jövőre tartanak parlamenti választást.



"Ezeket a választásokat megnyertük. Most a parlamenti választást kell megnyernünk. Ezért pártot alapítok" - mondta szerdai videóüzenetében Kiska. Leszögezte, hogy az államfőnek pártatlannak kell lennie, ezért majdani pártjával kapcsolatos további információkat csak megbízatásának lejárta, június 17. után teszi majd közzé. "Szlovákia változást akar" - hangsúlyozta Kiska, aki a 2014-es elnökválasztáson ugyanúgy politikai újoncként indult, mint a mostani választás győztese, Zuzana Caputová.



Bár Kiska nem árult el több konkrétumot, a majdani párt lehetséges nevére utalhat a távozó államfő új weboldalának címe és hashtagja, a #jenasviac (többenvagyunk).



A pozsonyi sajtóban korábban nemcsak Kiska pártalapításáról voltak találgatások, a lehetőségek között felmerült az, hogy távozása után beléphet valamelyik nemrégiben alapított liberális pártba vagy összefoghatja őket. Az egyik ilyen párt a Progresszív Szlovákia, amelyiknek jelöltjeként Caputová indult az államfőválasztáson. Ennek a pártnak fél évvel ezelőtt még alig volt kimutatható a támogatottsága, s az egyik eheti felmérésben az szerepelt, hogy a másik hasonló, Együtt (Spolu) nevű minipárttal választási koalícióra lépve a legerősebb lenne a jelenlegi kormánypárt, a Robert Fico vezette Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) után.