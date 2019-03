Eredmény

Abbahagyta az éhségsztrájkot az Oroszországban terrorizmus miatt elítélt ukrán férfi

hirdetés

Abbahagyta a börtönben az éhségsztrájkot az ukrán Pavel Hrib, akit a minap ítélt hat év szabadságvesztésre egy oroszországi bíróság terrorizmus vádjával - jelentették szombaton ukrán és orosz hírügynökségek.



Idézték a büntetőeljárásokat nyomon követő, az észak-kaukázusi régióban működő megfigyelő bizottság elnökét, Leonyid Petrasiszt, aki szerint Hrib írásos nyilatkozatában jelentette be, hogy abbahagyja az éhezést. Előzőleg a börtönhatóságok illetékesei elmagyarázták neki, hogy milyen következményei lehetnek az éhezésnek.



"Szemlátomást az élelem nélkül eltöltött néhány nap után már valamelyest érzékelte ezt" - mondta Petrasisz, aki szerint Hribet péntek este orvosok megvizsgálták, és kielégítőnek találták egészégi állapotát. Orvosi kezelésre nincs szüksége, és nincs akadálya annak, hogy fogva tartsák - tette hozzá.



Hribet 2017. augusztus 24-én Fehéroroszországban fogták el, és Krasznodarban tartották fogva. A fiatal a nyomozás megállapítása szerint 2017 márciusa és májusa között online levelezésben állt egy végzős szocsi lánnyal, akit arról győzködött Ukrajnából, hogy robbantson fel egy házi készítésű pokolgépet a június 30-án megrendezett köziskolai banketten, majd hagyja el Oroszországot. Arról, hogy hogyan kell összeállítani és elhelyezni a robbanószerkezetet, a vádirat szerint az elítélt tájékoztatta a diáklányt. Hrib a bűncselekmény elkövetésekor az Ukrán Nemzetgyűlés - Ukrán Nemzeti Önvédelem (UNA-UNSZO) elnevezésű szélsőséges nacionalista szervezet tagja volt.



Hribet március 22-én ítélte hat év szabadságvesztésre az észak-kaukázusi körzeti katonai bíróság. A férfi ezután éhségsztrájkba lépet, és követelte, hogy vizsgálják meg ukrajnai orvosok, és beszélhessen az ukrajnai ombudsmannal. Az elítélt korábban többször is panaszkodott az egészségi állapotára, az ukrán média szerint súlyos májbetegségben szenved.



Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter felszólította a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást Oroszországra a Pavlo Hrib mihamarabbi szabadon bocsátása érdekben. Az Európai Unió is követelt Hrib elengedését, és azt, hogy ukrán orvosok vizsgálhassák meg az Európai Emberi Jogok Bíróságának ítéletében előírtak szerint.