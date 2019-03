Szakértő

Az unió jövője kérdőjeleződne meg a schengeni rendszer megszűnésével

Veszélybe kerülne az Európai Unió jövője, ha gyengülne, vagy megszűnne a schengeni rendszer - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



Az elemző elmondta, az EP-választások után jelentős kihívásra kell válaszolni: a migrációs válság miatt már hét ország vezetett be átmeneti határellenőrzést, ami a schengeni rendszer létét fenyegeti.



Hozzátette, az Európai Bizottság az utóbbi években nem megfelelően kezelte ezt a kérdést, rendre részrehajló volt a migráció kérdésében, ezért jutott Orbán Viktor miniszterelnök is arra a következtetésre, hogy a schengeni határ ügyét el kell venni a bizottságtól és egy új testületnek kell átadni.



Ez biztosítaná azt, hogy sikerüljön megállapodni a tagállamoknak, és azt is, hogy a bevándorlásellenes álláspont is érvényesüljön - mondta.