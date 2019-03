Egy Föld van

Ismét több tízezer diák tüntetett a klímavédelemért Németországban

Ismét több tízezer diák tüntetett az éghajlatváltozás feltartóztatásáért Németországban, a pénteken tanítási időben tartott megmozdulások vezetője a Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) elnevezésű nemzetközi mozgalom 16 éves alapítója, a svéd Greta Thunberg volt. 2019.03.29 17:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A világhírű stockholmi tanuló Berlinben jelent meg egy tüntetésen, amelyen a szervezők becslése szerint 25 ezren vettek részt. A német főváros egyik jelképeként számon tartott Brandenburgi kapunál szervezett demonstráción angolul elmondott beszédében kiemelte, hogy amikor az iskolások elmondják a felnőtteknek, hogy félnek a jövőtől, "csak megsimogatják a fejünket, és azt hajtogatják, hogy minden rendben lesz, ne aggódj", pedig a rohamos klímaváltozás láttán "igenis aggódni kell, és pánikba kell esni".



"Mi csak jövőt akarunk, olyan sok ez?" - vetette fel Greta Thunberg, aláhúzva, hogy az idősebb nemzedékek kudarcot vallottak, nem szálltak szembe a globális éghajlatváltozással, az emberiség történetének legnagyobb katasztrófájával.



Ezen változtatni kell, és ebben a fiataloknak is van feladatuk. Mindenkinek tennie kell az éghajlatvédelemért a személyes környezetében, "ki kell lépni a komfortzónából", és akinek még nincs választójoga, meg kell győznie szüleit és nagyszüleit, hogy "szavazzanak a jövőnkre" - idézte az aktivistát a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság.



A tüntetésen sokan transzparensekkel jelentek meg. "Nagypapa, hogy néz ki egy hóember?" - állt az egyiken. "Havat akarok karácsonyra!" - állt egy másik diák tábláján.



Pénteken Berlinnel együtt húsz németországi városban tartottak klímavédelmi demonstrációt iskolások tanítási időben. A mozgalom a következő hetekben is folytatja a sztrájkot. Péntekenként "addig kerüljük az iskolát, amíg a politika el nem kezdi tenni a dolgát" - nyilatkozott a Fridays for Future egyik németországi főszervezője, Luisa Neubauer a Bild című lapnak.



Greta Thunberg 2018. augusztus 20-án kezdte sztrájksorozatát, azon a pénteki napon az iskola helyett a svéd törvényhozás épületéhez ment, hogy tüntessen a klímaváltozás elleni cselekvésért. Sztrájksorozata globális tömegmozgalommá szerveződött, az eddigi legnagyobb akciót március 15-én szervezték, 123 országban kétezernél is több helyszínen tartottak tüntetést.