Székelyföldi medvetámadás

Interneten árulják a medvebocsokat, vizsgálatot indított a román rendőrség

Vizsgálatot indított a Hargita megyei rendőrség, miután olyan hírek jelentek meg a román médiában, hogy a Székelyföldön elterjedt az orvvadászat és a medvecsempészet, medvebocsokat például interneten keresztül is árulnak. 2019.03.29 17:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A vizsgálatot azt követően indították meg, hogy egy férfi medvetámadás következtében meghalt Kőrispatakon. A Pro TV román kereskedelmi televízió egy riportot készített, ami felhívta a figyelmet arra, hogy medvecsempészek és orvvadászok akár medvebocsokat is megpróbálnak elfogni, hogy pénzért eladják őket. A tévécsatorna a kőrispataki esetet is összefüggésbe hozta a medvecsempészettel és felvetette annak lehetőségét, hogy az életét vesztett férfi az anyamedve két bocsát akarta elvenni. A rendőrség még vizsgálja a haláleset körülményeit.



A csatorna megkeresett egy Csíkszeredában letelepedett olasz férfit, aki állítólag két medvebocsot árult az interneten. A férfi úgy nyilatkozott, hogy egy példány 500-600 euróba (160-190 ezer forint) kerül. A férfi azt állította, hogy csak egy bocsa volt, de azt is a balánbányai Medve-visszavadító Központba küldte ingyen.



A rendőrség előzetes vizsgálatot indított, hogy megállapítsa, bűncselekmény történt-e. Balla Izabella, a Hargita megyei környezetvédelmi őrség vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta, bűncselekménynek számít a védett vadállatok befogása vagy elejtése.



A törvény szerint a medvék is védett állatnak számítanak Romániában. Tavaly év elejétől idén február végéig a Hargita megyei rendőrségen 10 orvvadászati ügyben állapították meg bűncselekmény elkövetését.