Terrorizmus

Merényletek Párizsban: négy évet kapott a dzsihadisták szállásadója

Négy év börtönbüntetésre ítélte pénteken a párizsi fellebbviteli bíróság annak a lakásnak a tulajdonosát, amelyben egy rendőrségi rajtaütésben megölték a 2015. november 13-i 130 áldozatot követelő párizsi merényletek feltételezett fő szervezőjét, a belga-marokkói Abdelhamid Abaaoudot és két másik embert.



Jawad Bendaoudot egy évvel ezelőtt első fokon felmentette a párizsi büntetőbíróság, mert akkor nem látta bizonyítottnak, hogy tudta, kiket szállásolt el. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen, és öt év szabadságvesztés kiszabását kérte a kisebb köztörvényes bűncselekmények miatt korábban már többször elítélt férfi ellen.



A fellebbviteli bíróság a négy év szabadságvesztés mellett Jawad Bendaoudot öt évre eltiltotta polgári jogainak gyakorlásától, s kötelezte a több felperes, köztük a merényletek áldozatai hozzátartozóinak kártérítés megfizetésére.



Ez volt az első per Franciaországban, amelyben a 2015. november 13-i terrortámadások ügyében hoztak ítéletet.



A 28 éves - Marokkóban született, de belga állampolgárságú - Abdelhamid Abaaoudot, aki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik legfőbb szíriai "hóhérának" és európai toborzójának számított, a Párizstól északra található Saint-Denis elővárosban öt nappal a merényletek után ölték meg a francia kommandósok. A lakásban volt és szintén meghalt francia állampolgárságú unokahúga, a 26 éves Hasna Ait Boulahcen, valamint Chakib Akrouht, aki Abaaouddal együtt tagja volt a merényleteket végrehajtó terrorkommandónak.



A lakás tulajdonosát, Jawad Bendaoudot a november 18-i rajtaütés utáni órákban vették őrizetbe, és azóta azt állította, hogy november 17-én este adta ki a lakást Abdelhamid Abaaoudnak és Chakib Akrouhnak, akikről nem tudta, hogy terroristák. Letartóztatása előtt, 2015. november 18-án reggel Jawad Bendaoud a legnézettebb francia hírtelevízió, a BFM kamerái előtt is elmondta, hogy fogalma sem volt arról, hogy a merényletek elkövetőinek adta ki a lakását.



A rajtaütésben meghalt lány bátyjának, Abaaoud unokatestvérének azért kellett a bíróság elé állnia, mert nem hívta fel a rendőrséget, miután megtudta, hogy az unokatestvére volt az egyik elkövető. A bíróság őt is négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A 26 éves férfi rendezett életű, mentősként dolgozott.