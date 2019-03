Lövöldözni kezdett, majd menekülés közben balesetet okozott egy férfi Seattle-ben

Két ember meghalt, kettő súlyosan megsebesült az egyesült államokbeli Seattle-ben, amikor egy fegyveres tüzet nyitott két autósra és a helyi közlekedési vállalat egyik buszára, majd menekülés közben balesetet okozott a szerda délutáni csúcsforgalom idején.



Az eset a nagyváros északkeleti részében történt, amikor az elkövető egy kereszteződésben rálőtt egy női sofőrre, majd tüzet nyitott egy buszra. A helyi közlekedési vállalat sofőrje megsebesült a felsőtestén, de volt annyi lélekjelenléte, hogy járművét megfordítva elhajtson a helyszínről. Az utasok nem sebesültek meg.



A lövöldöző ezután egy másik autóhoz lépett és agyonlőtte annak vezetőjét. A járművel megpróbált elhajtani a helyszínről, de ütközött egy másik autóssal, amelynek vezetője meghalt.



A rendőrség rövid autós üldözést követően őrizetbe vette a fegyverest.



Egyelőre nem tudni, mi volt a lövöldözés indítéka, és az sem ismert, hogy a férfi milyen fegyverrel támadt az emberekre. Az elkövetőt kórházba szállították, ahol őrizet alatt tartják. Sérülései nem életveszélyesek.

