Drog

Csaknem egy tonna kokain foglaltak le Romániában

Az előzetes vegyészszakértői vélemény szerint a lefoglalt anyag 90 százalékos tisztaságú kokain, amelynek feketepiaci értékét a DIICOT főügyésze 300 millió euróra becsülte. 2019.03.26 13:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az utóbbi évek legnagyobb kábítószerfogásáról, csaknem egy tonna kokain lefoglalásáról számoltak be a román hatóságok kedden.



A hatalmas mennyiségű drogot - amelyet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) székhelyén rendezett sajtóértekezleten az újságíróknak is bemutattak - egy felborult bárka körül találták meg pénteken a Fekete-tenger partján, a Duna-delta egy elhagyott térségében, a Szent-György ág térségében. A román rendőrség kábítószer-ellenes részlegének vezetője elmondta: egy furgonról leesett egy kilogrammos kábítószercsomag vezette nyomra a rendőröket, akik a jármű útvonalát rekonstruálva fedezték fel a Romániában bejegyzett, felborult vízi járművet.



Az előzetes vegyészszakértői vélemény szerint a lefoglalt anyag 90 százalékos tisztaságú kokain, amelynek feketepiaci értékét a DIICOT főügyésze 300 millió euróra becsülte.



A nyomozás során megállapították, hogy a kábítószer vízi úton érkezett Dél-Amerikából, a csempészek pedig Nyugat-Európába akarták eljuttatni. Az ügyben eddig két szerb állampolgárt vettek őrizetbe: egyikük egy nyerges vontatót vezetett Prahova megyében, a másik egy személygépkocsi utasaként jelentkezett kilépésre az egyik román-szerb közúti határátkelőnél.



A bűnüldöző szervek vezetői elmondták: az elkövetők között román állampolgárok is lehettek, mivel azonban a nyomozás még nem zárult le, az ügy további részleteit nem tárhatják a nyilvánosság elé.



A román hatóságok eddigi legnagyobb, három évvel ezelőtti kábítószerfogása - csaknem két és fél tonna kokain lefoglalása - is a Fekete-tenger partján, a konstancai (Constanta) kikötőben történt, addig pedig a 2009-ben ugyanott felfedezett több mint egy tonna kokain lefoglalása számított a legnagyobb kábítószerfogásnak az országban.