Iggy Pop júliusban a Budapest Parkban lép fel

Iggy Pop újra magyar színpadra lép: a legendás amerikai énekes július 24-én a Budapest Parkban ad koncertet - közölték a szervezők.



James Newell Osterberg Jr., azaz Iggy Pop dobosként kezdte karrierjét különféle gimis bandákban, majd 1968-ban alakult meg a punk egyik alappilléreként számon tartott Stooges, amely a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején három kultikus lemezt (The Stooges, Fun House, Raw Power) jelentetett meg.



1974-től szólókarrierjére koncentrált, ebben barátja, David Bowie volt segítségére. Fontos lemezei közé tartozott a Lust For Life (1977), a The Idiot (1977), a New Values (1979), a Zombie Birdhouse (1982), a Blah Blah Blah (1986) és a Brick by Brick (1990).



Iggy Pop olyan zenei újító, aki számos generáció számára volt képes definiálni a punk műfaját. Legutóbbi, 2016-ban megjelent albumával is ezt támasztotta alá: a Post Pop Depression a Queens of the Stone Age frontembere, Josh Homme közreműködésével készült és a legjobb alternatív zenei album kategóriában Grammy-jelölést kapott.



Minden idők egyik legdinamikusabb, legszuggesztívebb színpadi jelenlétéről ismert Iggy Pop ugyanúgy formálta a hetvenes évek punkzenéjét, ahogy a kilencvenes évek grunge színterét.



Iggy Pop 25 év után ad újra önálló koncertet a magyar fővárosban: 1994-ben a Petőfi Csarnokban lépett fel. Az azóta eltelt időben kétszer is szerepelt a Sziget fesztiválon (1996-ban és 2002-ben), 2012-ben pedig a soproni VOLT Fesztiválon játszott zenekarával, a Stoogesszal.