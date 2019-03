Demonstráció

Brexit - Százezres tüntetés Londonban az újabb népszavazásért

Az utóbbi másfél évtized legnagyobb tömegtüntetése volt szombaton Londonban. A résztvevők a brit EU-tagságról szóló újabb népszavazás kiírását követelték.



A menet a Hyde Park mellett húzódó elegáns Park Lane sugárútról indult kora délután, de még hat órával később, kora este is folyamatosan haladt a tömeg a felvonulás végállomása, a parlament felé.



A demonstrálók a parlament előtti tértől a Hyde Park onnan négy kilométerre lévő déli széléig teljesen megtöltötték az utcákat.



A megmozdulást az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil csoport, a People's Vote hirdette meg.



A szervezők szombat esti becslései szerint a demonstráció résztvevőinek száma jóval meghaladta az egymilliót.



Ez volt a legnagyobb tüntetés Londonban 2003 óta. Akkor a készülő iraki háború ellen csaknem kétmillióan vonultak az utcákra. A 2003-as demonstráció volt minden idők legnagyobb tiltakozó megmozdulása Nagy-Britanniában.



Az újabb EU-népszavazásért tartott szombati tüntetés élén Sadiq Khan, London polgármestere haladt. Jelen volt és felszólalt Nicola Sturgeon skót miniszterelnök is.



Sturgeon kijelentette: Skócia hangját a brit kormány figyelmen kívül hagyta a Brexit-tárgyalásokon, pedig a skótok csaknem kétharmada a bennmaradásra voksolt a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson.

A referendumon országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége arra szavazott, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból, Skóciában viszont 62 százalék a további EU-tagságra adta voksát.



A skót miniszterelnök szerint Theresa May konzervatív párti brit kormányfő "a keményvonalas Brexit-tábor foglyává vált", és ezért a brit kormány nemcsak a skótok szavát nem hajlandó meghallani, de annak a 48 százaléknyi választónak a hangját sem, aki a népszavazáson a bennmaradásra voksolt.



Theresa May rendre elveti az újabb népszavazás kiírását célzó kezdeményezéseket, és a múlt héten a londoni alsóház is elutasított egy beterjesztést, amely új népszavazás kiírását indítványozta a brit EU-tagságról.



Az alsóházi kezdeményezést nem támogatta a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt sem.



Szombat estig csaknem 4,6 millióan írták alá azt a minap megjelent hivatalos petíciót, amely a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat leállítását és a brit EU-tagság fenntartását követeli. Ez rekord a hasonló hivatalos petíciós kezdeményezések történetében.



Az aláírások száma két nap alatt több mint hárommillióval nőtt.



A brit kormány és a parlament hivatalos petíciós honlapján megjelent felhívás szerint a kormány rendre azt állítja, hogy a kilépés az Európai Unióból "a nép akarata". Ezt az állítást azonban meg kell cáfolni, annak bizonyításával, hogy milyen erőteljes a támogatottsága Nagy-Britannia további EU-tagságának, és mivel nem biztos az újabb népszavazás kiírása a brit EU-tagságról, a bennmaradást pártolók szavazzanak a petíció aláírásával - áll a felhívásban.



A brit törvények alapján a parlamentben tárgyalási időt kell biztosítani minden olyan közérdekű petíciónak, amelyet legalább 100 ezer brit állampolgár hitelesen aláír



A brit EU-tagság megszűnésének eredeti határnapja jövő péntek lett volna, de a héten tartott EU-csúcstalálkozón döntés született a kilépés elhalasztásáról. A halasztás hossza attól függ, hogy a londoni alsóház a jövő héten elfogadja-e a Brexit feltételrendszeréről kidolgozott, a brit parlamentben azonban eddig kétszer is nagy többséggel elutasított megállapodást.