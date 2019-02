Konfliktus

Spanyol hadihajó okozott újabb incidenst a gibraltári partoknál

Spanyol hadihajó okozott újabb incidenst a gibraltári partoknál

A spanyol járőrhajó brit felségvizeken próbált utasításokat adni két brit kereskedelmi hajónak.

Spanyol hadihajó okozott újabb incidenst a gibraltári partoknál.



A gibraltári helyi kormány szerint a spanyol járőrhajó brit felségvizeken próbált utasításokat adni két brit kereskedelmi hajónak - jelentette az Europa Press spanyol magánhírügynökség a Gibraltar Chronicle beszámolójára hivatkozva hétfőn.



A cikk szerint a spanyolok azt közölték a part közelében horgonyzó brit hajókkal, hogy megsértették a "békés áthaladás" elvének előírásait, és felszólították őket, hogy hagyják el a spanyol vizeket. Amikor megjelent a brit haditengerészet hajója, a spanyolok elhagyták a helyszínt.



A történteket "ostoba játéknak" minősítette a gibraltári kormány egyik szóvivője, aki szerint ezt "azok játsszák, akik nem fogadják el a brit fennhatóság érinthetetlenségét" Gibraltáron, és azt hiszik, hogy csúfot űzhetnek a nemzetközi jogból" - írták a lapok.



Fabian Picardo, a gibraltári önkormányzat vezetője este közzétett kemény hangvételű közleményben bírálta Spanyolországot, amiért "veszélybe sodorja" a biztonságot a szorosban.



"A stupid akciókkal nem érnek el mást mint provokációt és a feszültség növelését" - írta a politikus, aki szerint vagy arról van szó, hogy Spanyolország képtelen kontrollálni a katonáit, vagy egy politikai követelés védelmezésére akarja használni őket.



Picardo megjegyezte: az eset a spanyol haditengerészet szakmaiságának hiányát mutatja, hiszen "ha nem képesek értelmezni a térképeket, amelyek megmutatják, hogy brit vizeken vannak, nem kellene felelősnek lenniük egy hajóért".



A gibraltáriak nem hagyják megfélemlíteni magukat sem most, sem március 29-e után - hangsúlyozta, a Brexit közelgő időpontjára utalva.



A spanyol kormány hivatalosan nem foglalt állást az ügyben, de külügyminisztériumi források szerint a spanyol járőrhajó szabályosan járt el, és állítják, hogy az eset a spanyol felségvizeken történt.



A gibraltári szorosnál időről-időre előállnak a mostanihoz hasonló feszült helyzetek. Legutóbb egy decemberi esetről számolt be a spanyol sajtó, amikor egy spanyol hadihajó úgy haladt el a gibraltári partok közelében, hogy fedélzeti hangszóróiból a spanyol himnusz szólt teljes hangerővel. A helyiek provokációként értékelték az ügyet, amelynek azonban nem lett hivatalos következménye.



Gibraltár fennhatóságának vitája több mint háromszáz éve terheli Spanyolország és Nagy-Britannia viszonyát. Spanyolország 1713-ban, a spanyol örökösödési háborút lezáró utrechti szerződésben mondott le a stratégiai helyen fekvő terület feletti felségjogról London javára, ám azóta a spanyol kormányok többször is megkérdőjelezték a szerződés érvényességét.

Még az EU-tagságról rendezett brit népszavazás előtt felvetették, hogy ha a britek távoznak az unióból, a Spanyolországba ékelt, 6,5 négyzetkilométeres, 33 ezer lakosú Gibraltár kerüljön közös brit-spanyol fennhatóság alá, mert a terület így a kilépést követően is megtarthatná hozzáférését a belső uniós piachoz. A javaslatot nemcsak a brit, de a gibraltári helyi kormány is kezdettől fogva elutasította.