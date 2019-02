Colorado

Megszólalt a férfi, aki puszta kézzel végzett egy pumával

Még február elején járta be a világot a hír, mely szerint egy férfi puszta kézzel végzett egy pumával, miután az állat futás közben rátámadt.



Travis Kauffman most részleteket is elárult a megdöbbentő esetről.



Elmondta, hogy az állatot előbb egy bottal böködve, majd kővel ütögetve próbálta elkergetni, de ez nem jött be, és végül úgy menekült meg, hogy fölé tudott kerekedni, a nyakára tette a lábát, és megfojtotta.



"A félelem kihozta belőlem a harcösztönt”- idézte a férfit a Sky News.



Miután végzett a pumával, Kauffman visszafutott az ösvényen, ahol összetalálkozott néhány futóval. Ők vitték kórházba az arcán, nyakán, karján, csuklóján és lábán megsérült férfit.



Kauffman úgy véli, óriási szerencséje van, hogy életben maradt.