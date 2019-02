Jog

Európai Parlament: jobb körülményeket kell teremteni a haszonállatok szállításában

A strasbourgi plenáris ülésen nagy többséggel megszavazott állásfoglalásban jóval szigorúbb büntetéseket, illetve több meglepetésszerű ellenőrzést szorgalmaztak, különösen a kockázatot jelentő vállalatokra koncentrálva. 2019.02.14 16:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jelenleginél jobb körülményeket kell teremteni a haszonállatok szállításában, egységesen és szigorúan be kell tartatni az állatok jólétére vonatkozó rendeletet, amelyet egyes tagállamok nem vesznek figyelembe - szögezte le csütörtökön az Európai Parlament (EP).



A strasbourgi plenáris ülésen nagy többséggel megszavazott állásfoglalásban jóval szigorúbb büntetéseket, illetve több meglepetésszerű ellenőrzést szorgalmaztak, különösen a kockázatot jelentő vállalatokra koncentrálva.



A képviselők felkérték az Európai Unió tagállamait, hogy ha szabályszegést tapasztalnak, értesítsék a szállító útvonala által érintett összes országot. Emellett függesszék fel vagy vonják vissza a sorozatos szabályszegők engedélyét, tiltsák be a nem szabályszerű járműveket és hajókat, valamint építsék át úgy a kikötőket, hogy azok megfeleljenek az állatjóléti követelményeknek.



A parlament a szállító járművekre vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatát is sürgette annak érdekében, hogy megfelelő legyen a teherautókban a szellőzés és a hőmérséklet, rendelkezésre álljon a megfelelő víz- és táprendszer, csökkenjen a zsúfoltság, és a kamionok kialakítása illeszkedjen az egyes fajok igényeihez.



Legyen a lehető rövidebb a szállítás időtartama, és élő állatok helyett inkább vágott húst szállítsanak - emelte ki az EP sajtószolgálata.



Felkérték az Európai Bizottságot, hogy határozza meg az egyes fajok szállíthatóságának leghosszabb időtartamát, és alakítson ki a stratégiát arra, hogyan mozdulhatna el az EU az élőállatok helyett inkább a vágott hús szállítása, illetve a szaporítóanyag-kereskedelem felé.



Az Európai Bizottságnak szankcionálnia kellene a vonatkozó 2005-ös közösségi rendeletet nem megfelelően alkalmazó EU-országokat. Szabálysértések esetén hatékony büntetést kellene kiszabniuk a tagállami hatóságoknak, elkobozhatnák például a teherautókat vagy átképzésre kötelezhetnék az érintett cégek munkavállalóit - írták.



Az EP egyúttal vizsgálóbizottság felállítását javasolja a következő parlamenti ciklus elején.



"A szállítmányozási lánc szereplőinek - legyenek azok gazdálkodók, állatkereskedők, állatorvosok vagy szállítmányozók - be kell tartaniuk kötelezettségeiket. Ez a nem uniós országokra is vonatkozik. Az Európai Bíróság szerint a tagállamok akkor is felelősek az állatok jólétéért, amikor a szállítmány elhagyja az EU-t. Ezért be kellene tiltanunk a nem elég magas szintű védelmet biztosító harmadik országokba irányuló exportot" - hangoztatta Jorn Dohrmann jelentéstevő, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakció politikusa.