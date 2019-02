Bíróság

New Yorkban életfogytiglanra ítéltek egy rasszista elkövetőt egy fekete férfi meggyilkolásáért

hirdetés

Letöltendő életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek szerdán New Yorkban egy fajgyűlölő elkövetőt egy fekete férfi brutális meggyilkolásáért.



A 30 éves James Jacksont, aki bűnösnek vallotta magát a 66 éves afroamerikai férfi, Timothy Caughman meggyilkolásában, "terrorista cselekményként elkövetett emberölés" bűntettében mondták ki bűnösnek.



Cyrus Vance ügyész a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy példátlanul súlyos bűncselekmény ügyében hoznak ítéletet egy nyilvánvalóan fehér felsőbbrendűséget hirdető elkövető esetében.



Jackson 2017 márciusában egy félméteres karddal késelte halálra a hajléktalanszállón élő idős férfit, aki az utcán éppen üres üvegek után kutatott. A gyilkosság után azonnal feladta magát a rendőrségen, és azt vallotta: kifejezetten azért autózott a marylandi Baltimore városából New Yorkba, hogy feketéket öljön. A gyilkosság előtt "kiáltványt" is írt, amelyben egy horogkereszt alatt kifejtette, hogy "még ma totális háborút akar indítani" a fekete bőrű emberek ellen. Mint írta: az a szándéka, hogy "a lehető leggyorsabban kiirtsa" a feketéket.



Kiáltványának szövegét az ügyész részletesen ismertette a tárgyaláson.



A szerdai ítélethirdetéskor fordult elő először, hogy az Afganisztánt megjárt veterán, James Jackson megbánást tanúsított. "Ha újra írhatnám ezt a történetet, soha nem tenném ezt meg" - idézték szavait amerikai lapok.



Cyrus Vance a maximális büntetés mellett érvelve hangsúlyozta: az Egyesült Államokban a rendfenntartó erőknek hosszú időbe telt, mire felismerték a "fehér fajgyűlölet" térhódítását, és ez - ahogyan az ügyész fogalmazott - "sokakat felbátorított". Az ügyész leszögezte azt is: túl sokáig kezelték ezeket a bűncselekményeket úgy, mintha kevésbé súlyosak volnának a terrorcselekményeknél.



Az ügyész szerint 2016 óta New Yorkban és általában az Egyesült Államokban megszaporodtak a rasszista és az antiszemita bűncselekmények.