Bűnügy

Fel akarta adni magát a gyilkosság gyanúsítottja, de elküldték, mert nem volt nála személyi

Az eset New Orleans-ban történt. Frank Sams Jr.-t egy halálos kimenetelű benzinkúti lövöldözés miatt körözték. A férfi arra jutott, kevesebbel megúszhatja, ha feladja magát, ezért bement a legközelebbi rendőrségre, ám ott nem várt nehézségekbe ütközött.



Nem volt nála sem személyi igazolvány, sem jogosítvány. A férfi egy órán keresztül győzködte a rendőröket, hogy őt keresik, hiába, elküldték. Végül az ügyvédjével, és egy helyi lappal tért vissza, melyben benne volt a fantomképe.



Ez végül elégnek bizonyult, a rendőrök hittek neki. Jelenleg előzetesben van, akár életfogytiglant is kaphat - írta meg a new orleans-i sajtó.



A rendőrök azzal védekeztek, hogy a férfi rossz helyen, nem a gyilkossági osztályon próbálta feladni magát.