Francia zavargások

Ismét tüntettek a sárgamellényesek, egy ember súlyosan megsérült

Tizenharmadik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton országszerte a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen tiltakozó sárgamellényesek. 2019.02.10

Párizson kívül Marseille-ben, Bordeaux-ban, Toulouse-ban, Montpellier-ben és Nizzában is felvonulásokat rendeztek különböző jelszavakkal. A megmozdulásokat mindenhol incidensek kísérték, a fővárosban egy tüntető súlyosan megsérült egy rendőrségi gránáttól.



A belügyminisztérium szerint 51 ezren vettek részt a többségében be nem jelentett felvonulásokon, Párizsban mintegy 4 ezren, ami kevesebb, mint egy héttel ezelőtt. Akkor mintegy 60 ezren tiltakoztak országszerte a "rendőri erőszak" ellen, 8 ezren a fővárosban.



Párizsban a többezres menet a Champs-Elysées sugárúttól indult az Eiffel-torony irányába, ahol kora délután torkollott összetűzésekbe a tiltakozás. A nemzetgyűlés épülete elé érve többen levizelték az intézmény kerítését, majd megpróbálták ledönteni a bejáratot védő paravánokat.



A rendőrök könnygázzal oszlatták az embereket, akik megdobálták őket. Az összecsapások során egy tüntetőnek leszakadt a keze. A párizsi prefektúra a francia hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy a sérült elvesztette négy ujját, a helyszínről a tűzoltók kórházba szállították. A sérülést lefilmező szemtanú szerint a rendőrök olyan gránátot dobtak az emberek közé, amelyből apró gumilövedékek szabadulnak ki, s egy ilyen eszköztől sérülhetett meg a 21 éves férfi, aki a sárgamellényesek "helyszíni fotósa".



"Amikor a rendőrök oszlatni akarták az embereket, egy gránátot kapott a vádlijába, odakapott, hogy nehogy a lábánál robbanjon fel, de pont akkor ment szét, amikor hozzáért" - számolt be a szemtanú az AFP hírügynökségnek.



A felvonulást egyébként végig szórványos incidensek kísérték Párizsban: amikor a tüntetők padokat, buszmegállókat vagy bankokat kezdtek rongálni vagy szemeteseket és járműveket gyújtottak fel, a rendőrök könnygázzal, gumilövedékkel vagy gránáttal válaszoltak.

A gumilövedék használatáról hetek óta heves vita folyik a francia közéletben, miután a francia rendőrök rendszeresen bevetik, súlyos sérüléseket okozva a tiltakozóknak. A sárgamellényesek szerint az utóbbi két hónapban húsz tüntető vakult meg az egyik szemére sérülés következtében. Christophe Castaner belügyminiszter szerint a gumilövedékek alkalmazásával elkerülhető a fizikai kontaktus az erőszakos tüntetőkkel, e nélkül még több sérült lett volna a megmozdulásokon.



Este 7 óráig 36 embert állítottak elő a fővárosban.



Christophe Castaner belügyminiszter arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben mintegy hetven képviselőt támadtak meg az otthonában vagy a választási irodájában, s rajtuk kívül többeket is megfenyegettek, amiért a héten megszavazták a rendbontók elleni fellépést szigorító törvényjavaslatot.



"Ez már a demokrácia elleni támadás. Teljesen botrányos, mert valójában ezeknek a képviselőknek olyan demokratikus legitimitásuk van, amilyen soha nem lesz azoknak, akik a köztársaságot akarják megsérteni" - fogalmazott a tárcavezető.



Az üzemanyagadó emelése ellen 2018. novemberben létrejött sárgamellényes mozgalom az elmúlt két hónapban több szociális jellegű követelést fogalmazott meg, és az államfő távozását is követeli a városok menti körforgalomban felállított úttorlaszok mentén, szombatonként pedig a városközpontokban tartanak spontán felvonulásokat, amelyek rendszeresen rendbontásokba és összetűzésekbe torkollnak a rendfenntartó erőkkel. Hétvégéken ezért országszerte mintegy 80 ezer rendőr és csendőr teljesít szolgálatot a francia utcákon a közrend biztosítására.