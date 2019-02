Elképesztő sztori

Betört a gyógyszertárba, bevett egy csomó altatót, majd elaludt a földön

Különös betöréses eset történt a napokban Privigyén: behatolt egy férfi a város központjában található gyógyszertárba, bevett csaknem 90 szemet a vitrinben lévő altatóból, majd elaludt a földön fekve - írta a parameter.sk.



A férfi kővel ütötte be a gyógyszertár kirakatát, úgy jutott be a helyiségbe. Mire a rendőrök a helyszínre értek, a férfi már mély álomban volt.



A betörőt nem érdekelte a pénz, csupán gyógyszereket, konkrétan szellemi betegségek gyógyítására alkalmas készítményeket keresett, szorongás elleni tablettákat és altatókat.



Az illető a jelek szerint arra is gondolt, hogy ne károsítsa a szervezetét, a nagy mennyiségű gyógyszert ugyanis vitaminokkal kombinálta.



Pavol Kudlička rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a férfi mélyen aludt, amikor kórházba szállították, nem reagált az ingerekre, de egyedül lélegzett. Mivel fennáll a veszélye, hogy szövődmények merülnek fel, az intenzív osztályra került.



A kórház tájékoztatása szerint a gyógyszeradag, amit a férfi bevett, akár halálos is lehet, és az is előfordulhat, hogy csak két nap elteltével ébred fel.