Média

Több mint ezer bírósági eljárás folyik újságírók ellen Horvátországban

hirdetés

Horvátországban több mint ezer polgári és büntetőjogi peres eljárás folyik újságírók és médiumok ellen - derült ki szerdán az Újságírás a bíróság előtt elnevezésű kerekasztal-beszélgetésen, amelyen többségében újságírók vettek részt.



A Horvát Újságíró Szövetség (HND) több mint 90 címre küldött ki kérdőívet, és 18 helyről kapott választ, amelyből kiderült, hogy 1163 peres eljárás folyik újságírók és lapkiadók ellen.



A legtöbb per a Hanza Media, a Jutarnji List című liberális napilap kiadója és a Styria, a legolvasottabb napilap, a Vecernji List kiadója ellen indult, őket követi a Slobodna Dalmacija regionális napilap, az Index internetes hírportál, a Nacional hetilap, a Telegram internetes újság, az RTL kereskedelmi tévécsatorna, néhány kisebb regionális napilap, a Hina horvát hírügynökség és a HND.



A résztvevők kiemelték, hogy az újságírók elleni peres eljárások kezdeményezésében a horvát közszolgálati televízió (HRT) is élen jár.



Hrvoje Zovko, a HND elnöke elmondta: a HRT 33 újságíró, köztük saját alkalmazottai ellen indított pert, összesen 2,17 millió kuna (93,2 millió forint) kártérítést követelve, mert az újságírók kritikusan írtak vagy nyilatkoztak róla. Az elnök felszólította a HRT-t, hogy feltételek nélkül vonja vissza az újságírók elleni feljelentéseket.



Slavica Lukic, a HND alelnöke aggasztónak nevezte, hogy büntetőjogi eljárás folyik 11 újságíró ellen. Már önmagában az a tény ad okot aggodalomra, hogy szakmai munkával szemben bűncselekmény vádja merülhet fel. "Ha olyan újságíró vagy, akit egy bíró (magánszemélyként) beperelt, nehezen fogod megnyerni a pert" - húzta alá. Mint mondta, ilyen ügyekben a kiszabott bírság általában még magasabb.



A résztvevők egyetértettek abban, hogy a legtöbb per a független és oknyomozó újságírás ellen irányul.



Ilko Cimic, az Index.hr újságírója szerint a horvát társadalom legnagyobb problémája az igazságszolgáltatás, amelyet Horvátország legrosszabbul működő intézményének nevezett.



Drazen Klaric, a Vecernji List főszerkesztője úgy vélte, a sérelemdíj üzletté vált, amellyel számos politikus és sportoló szívesen él.



Domagoj Zovak, a News Bar című szatirikus műsor szerkesztője elmondta, hogy azért vesztettek el első fokon egy pert, mert a bíró egyáltalán nem értette, hogy mi az a szatíra.



Ranko Marijan, a legfelsőbb bíróság bírója hangsúlyozta, hogy a pereket nem a bíróságok indítják. Egyúttal leszögezte, hogy a bíróságoknak szükségük van a független médiára, a médiának pedig a független bíróságra.