Több száz spanyol önkormányzatot szólít fel a kormány a diktatúra jelképeinek eltávolítására

2019.02.06 17:57 ma.hu

A szaktárca hivatkozott a spanyol statisztikai hivatal (INE) adataira, amelyek szerint több mint negyven évvel a diktatúra megszűnése után még 1171 utca és tér őrzi nevében ennek az időszaknak az emlékét.



Spanyolország tizenhét tartománya közül Kasztília és Leónban található a legtöbb, mintegy 260 olyan település, ahol továbbra is megmaradtak ezek az elnevezések, címerek, emléktáblák.



A minisztérium hangsúlyozta: érvényt kíván szerezni a történelmi emlékezetről 2007-ban elfogadott törvénynek, amely kötelezi a közigazgatási szerveket arra, hogy mindent megtegyenek a francóista szimbólumok eltávolítása érdekében.



Spanyolországban 36 éven át, a spanyol polgárháború 1939-es befejezésétől egészen a tábornok 1975-ben bekövetkezett haláláig tartott Francisco Franco diktatúrája.



Uralma a polgárháborút követő kemény megtorlásokkal kezdődött, több ezer embert bebörtönöztek, legalább 30 ezer embert kivégeztek.



Francisco Franco tábornok nevét mind a mai napig több mint száz utca vagy tér viseli, de ennél is több, 315 van elnevezve a diktátor fasiszta eszmeiségű pártja, a Falange alapítójáról, José Antonio Primo de Riveráról.



Madridban a városi közgyűlés 2017 áprilisában szavazta meg, hogy megváltoztat 52, a diktatúra időszakából fennmaradt utcanevet.



A táblák cseréjét azonban csak tavaly tavasszal kezdték meg, mivel a diktátor családja által működtetett alapítvány, a Fundación Francisco Franco bírósághoz fordult, amely átmenetileg felfüggesztette a folyamat végrehajtását.



Az elvégzett változtatások ellenére a spanyol fővárosban is még mindig találhatók a diktatúra időszakára emlékeztető elnevezések.