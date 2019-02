Állatok

Hihetetlen: puszta kézzel végzett egy pumával egy coloradói férfi

A hihetetlen eset még hétfőn történt a coloradói Fort Collins közelében. Egy férfi futni indult, mikor jellegzetes hangokat hallott a háta mögül. Amint megfordult, már rá is támadt egy puma.



A fiatal állat megsebesítette a férfi karját és arcát, ám a férfinak sikerült elkapnia a puma nyakát és megfojtotta az állatot. Később a boncolás is kimutatta, hogy a puma halálát fulladás okozta.



A férfi súlyos sérülésekkel kórházba került, de azóta már hazamehetett.



Az ilyen fajta pumaagresszió meglehetősen ritka, ezt támasztja alá az a statisztika is, hogy az elmúlt 100 évben kevesebb, mint húsz ember halálát okozták az állatok - mondta el az esettel kapcsolatosan a helyi vadaspark szóvivője.



Pumatámadás esetén állítólag az a legjobb taktika, ha lassan, óvatosan hátrálni kezdünk.