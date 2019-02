Csalás

Hat év börtönbüntetést kapott a saját irodáját kirabló horvát rendőrségi vezető

Első fokon hat év letöltendő börtönbüntetést kapott Zeljko Dolacki, a horvát rendőrség bűnügyi főosztályának felfüggesztett vezetője, aki az ítélet szerint 2016-ban kirabolta saját irodáját, amit úgy tüntetett fel, mintha betörés történt volna - közölte a horvát média kedden.



A korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) ügyésze záróbeszédében kijelentette, hogy a tárgyalás folyamán cáfolhatatlanul bebizonyosodott: Dolacki követte el a rablást. Mint mondta, a rendőrségi vezető visszaélt az állampolgárok bizalmával, szégyent hozott kollégáira, és kárt okozott az egész testületnek is, magával a bűncselekmény kitervelésével, illetve azzal, hogy azt a zágrábi rendőrség központjában követte el.



Dolackit 3,3 millió kuna (142 millió forint) visszafizetésére is kötelezte a bíróság. Az elrabolt értékeknek eddig nem bukkantak a nyomára.



2016 április elején törtek be a zágrábi rendőrség épületébe és loptak el onnan két kilogramm aranyat, 640 ezer kunát (27,5 millió forint), valamint 290 ezer eurót (92,6 millió forint). A pénz és az arany pénzmosásból származott, a rendőrség foglalta le korábban.



Nem sokkal később állásából felfüggesztették, majd őrizetbe vették Zeljko Dolackit, aki több mint egy hónapot töltött előzetes letartóztatásban, miközben az USKOK harminc tanút hallgatott ki. A sajtó a bűncselekmény után napokig arról írt, hogy a rablást vagy egy belső ember maga, vagy egy belső ember segítségével valaki más követhette el, a tettesnek ugyanis tudnia kellett, hol és mit kell keresnie. Dolackit ezután vették őrizetbe.



Az épület sem kamerával, sem riasztóval nem volt felszerelve.



A botrány nyomán lemondott tisztségéről Vlado Dominic országos rendőrfőkapitány és két országos rendőrségi vezető is.