Turizmus

Velencében kisebb tömeget és nagyobb bevételt várnak a belépési díj bevezetésétől

A velencei polgármesteri hivatal még tanulmányozza a belépési díj bevezetésének módozatait, de a tervek szerint az önkormányzati testület májusra megszavazza az intézkedést, amelytől kisebb tömeget és nagyobb bevételt vár az olasz város.



A tervek szerint májustól vezetik be a fejenkénti 3 eurós belépési díjat, a napidíj 2020. január elsejétől a tervek szerint tovább emelkedik, 2022-től pedig az előzetes belépési foglalás is kötelező lesz az olasz és a külföldi látogatók számára.



A farsangra érkező jelmezeseknek még nem kell belépődíjat fizetnie.



A város honlapján (live.comune.venezia.it) feltüntetett információk szerint a Velencébe érkező olasz és külföldi turisták által vásárolt belépő - 24 óránál hosszabb tartózkodás esetén is - a látogatás végéig érvényes. A tervek szerint a díj beszedése az idegenforgalmi szolgáltatók feladata lesz, az utazási irodáké és szállodáké, de az sem kizárt, hogy a velencei közlekedési eszközök, például a vasúti vagy a vaporetto-vizibuszok jegyárában számolják majd fel.

Mentesülnek a napidíj alól többek között a Velencében és Veneto tartományban élők, a hat évnél kisebb gyerekek, a fogyatékkal élők és kísérőik, a hatósági személyek, a velencei CityPass turistakártya birtokosai. A szállást is foglaló látogatók szintén kedvezményben részesülnek.



Jövő január elsejétől a 3 eurós belépődíj csak a forgalommentes napokon lesz érvényes, amikor alig van turista Velencében. Az idegenforgalom növekedésével a napidíj 6 euróra emelkedik, a még több turistát vonzó napokon 8 euróra, csúcsidényben pedig 10 euróra. A tervek szerint január elsejétől a napidíj érvényessége is rövidül: a váltást követő éjfélig tart csak.



2022-től a napidíjon túl kötelező lesz az internetes foglalás is: a Velencébe érkezőknek előre le kell foglalni a belépést, mintha egy múzeumi online jegyet vásárolnának.



"Senkitől sem akarjuk megtagadni, hogy Velencébe látogasson, de meg akarjuk nehezíteni, hogy turisták tömegei foglalás nélkül érkezzenek" - nyilatkozta a napidíj ötletgazdájának számító Luigi Brugnaro polgármester. Hangsúlyozta: a várost megszálló tömegturizmus miatt szükség van a Velencét felkereső évi több mint 20 millió látogató szabályozására az érkezések számának előreláthatóságával.



Számítások szerint a világörökség részét képző Velence a napidíj bevételéből évi 30 millió eurót akar fordítani történelmi kincseinek fenntartására, az összeg másik részét a turisták utáni hulladékelszállításra szánja.



A napidíj a Velencébe látogató úgynevezett egynapos turistákat sújtja, akik reggel érkeznek, este távoznak és alig fogyasztanak: ők a látogatók 70 százalékát adják, akik az idegenforgalmi bevételhez csak 30 százalékban járulnak hozzá.



A velencei szállodások szövetsége üdvözölte a napidíj bevezetését.



A napidíjat megkerülő vagy rosszul befizető turistákat bírságolják, amelynek összege a 30 százalékos többletdíjtól egészen 450 eurós szankcióig terjedhet.