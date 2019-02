Szíria

Pentagon: új erőre kaphatnak az Iszlám Állam terroristái

Az Iszlám Állam Szíriában lévő terroristái változatlanul jelentős támogatást kapnak külföldről, és továbbra is külföldi terroristák tucatjait vonzzák mind Szíriába, mind Irakba.

Az Iszlám Állam terroristái Szíriában 6-12 hónapon belül újra erőre kaphatnak - írta hétfőn közzétett jelentésében az amerikai védelmi minisztérium főfelügyelői hivatala.



Az elemzés szerint az Iszlám Állam Szíriában lévő terroristái változatlanul jelentős támogatást kapnak külföldről, és továbbra is külföldi terroristák tucatjait vonzzák mind Szíriába, mind Irakba.



A jelentés megállapítja: a terrorszervezet Irakban gyorsabban újítja meg képességeit és kulcsfontosságú szerepét, mint Szíriában, ugyanakkor Szíria keleti vidékein az Iszlám Államnak változatlanul mintegy kétezer terroristája harcol.



A helyi hatóságok nemcsak Irakban, hanem Szíriában is nagy mértékben az amerikaiak vezette nemzetközi koalícióra támaszkodnak - fogalmaz a Pentagon dokumentuma.



A védelmi tárca elemzése "kitartó harcosokként" dicséri a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű, kurdok vezette - és többségében kurdok alkotta - és az Egyesült Államokkal szövetséges katonai koalíció tagjait. De felhívja a figyelmet egy esetleges - a megfogalmazásában - "török invázióra" is, mivel az SDF-ben részt vevő, Népvédelmi Egységek nevű kurd milícia (YPG) harcosait Ankara a törökországi kurd szeparatisták szövetségesének tartja.



Az Iszlám Állam teljes legyőzéséhez a Pentagon szerint úrrá kell lenni a terrorszervezet vidéki beágyazottságán, meg kell semmisíteni a terroristák alagútjait és búvóhelyeit, meg kell erősíteni a szíriai-iraki határt és meg kell oldani a szunniták lakta vidékek biztonságát.



A Pentagon azt követően tette közzé helyzetelemzését, hogy Donald Trump elnök decemberben bejelentette: fokozatosan csökkenti, majd kivonja a Szíriában és Afganisztánban lévő amerikai csapatokat. Döntését a Republikánus Pártban is bírálattal illetik, és részben ennek következtében nyújtotta be lemondását James Mattis védelmi miniszter. Szíriában mintegy kétezer amerikai katona tartózkodik.