USA

Bosszúból jeges vízzel locsolta le alvó kisbabáját a nő

Jeges vízzel locsolta le alvó kisbabáját egy floridai nő, hogy bosszút álljon, amiért többször felébresztette sírásával. A locsolásra büszke is volt, megosztotta a közösségi oldalán is.



A videó mellé a 33 éves nő ezt írta: "Visszakaptad, amiért felébresztettél állandóan az éjszaka." A felvételen hallható, hogy a baba köhögve riad fel, a nő meg nevet.



A sokakat felháborító videó a rendőrséghez is eljutott.



A Floridai törvényszék végül felfüggesztett büntetéssel elengedte a nőt