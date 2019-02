Csoda

Ez a világ egyik legszebb földalatti helye

Az elmenyterkep.hu részletesen számolt be a parajdi utazásáról, amely során megnézték a világhíres földalatti helyet, a Parajdi sóbányát! Nem bánták meg a látogatást.



Általában reggel 8 és délután 16 óra között közlekednek buszok, minden órában két járat indul a 120 méteres mélységbe. Az utazás és a sóbánya látogatása nem javasolt klausztrofóbiás embereknek, mivel a busz olyan szűk helyen megy, ahol csoda, hogy elfér egyáltalán.



Körülbelül 1250 méter út után egy ajtó mögött hosszú lépcsősor várja az utazót, olyan hosszú, hogy nem is látni a végét. Az ámulat viszont csak ezután jött, a bánya 50. szintjére érve ugyanis elénk tárul egy mesebeli város.



Egy valódi kisváros minden felszelésével, tv-k, kikapcsolódási terek, kápolna, kávézó, moziterem, szaküzletek, világítás, és internet! Igen, 120 méterrel a föld alatt megoldották, hogy a látogatók szabadon internetezzenek! A gyerekeknek rengeteg szórakozási lehetőséget alakítottak ki, így ők is le tudják magukat foglalni. A sóbánya hatalmas méretekkel rendelkezik, és csodálatosan szép látványt nyújt.



Néha olyan, mintha márvány lenne, néha pedig úgy tűnik, mintha sima beton. A fények mesebeli színeket adnak a falaknak, és a mennyezetnek. Mivel nagyon fénylik a talaj, úgy néz ki, mintha tükörsima jég lenne az egész, így sokan óvatosan lépkednek rajta, de a só egyáltalán nem csúszik.

