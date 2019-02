Katalán válság

Madridhoz közeli börtönökbe szállítják a függetlenségi vezetőket

A spanyol főváros közelében található börtönökbe kezdték meg átszállítani az előzetes letartóztatásban lévő katalán függetlenségi vezetőket pénteken, az ellenük hamarosan megkezdődő per miatt. 2019.02.01 11:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kilenc vádlottat kora reggel három különböző katalán börtönből egy büntetés-végrehajtási gyűjtőhelyre vitték, ahonnan délelőtt egy csendőrségi rabszállítóban indultak el Madrid felé.



A börtönöknél tüntetők gyűltek össze katalán függetlenségi zászlókat lobogtatva, a szabadság szót skandálva, hogy így tiltakozzanak az eljárás ellen.



Több helyszínen kisebb összetűzésbe is keveredtek a katalán rendőrökkel, például amikor egy csoport az autóútra ülve próbálta megakadályozni a hatósági járművek továbbhaladását.



Quim Torra függetlenségpárti katalán elnök és kormányának több tagja az átszállítást megelőzően a gyűjtőhelyen találkozhatott a kilenc fogvatartottal, akik közül többen is Twitter-üzenetet tettek közzé.



Raül Romeva, az előző katalán kormány külügyi tanácsosa például azt írta: "Madridba megyünk, de nem védeni fogjuk magunkat. Követelni fogjuk a demokráciát és a békét. Ne megtörtként várjanak minket. Előre!".



A per kezdetének időpontját egyelőre nem tűzte ki a spanyol legfelsőbb bíróság, a sajtóban kiszivárgott nem hivatalos információk szerint szóba került már a február 5-e, február 6-a, illetve legutóbb február 12-e is.



A politikusok és civil szervezeti vezetők ellen a 2017. október 1-jén alkotmányellenesen megtartott és rendőri erőszakba torkollott függetlenségi népszavazás megrendezése, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt indult eljárás.