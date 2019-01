Erőszak

Perverz kukkoló kamerázott a dunaszerdahelyi pláza női mosdójában

hirdetés

A felkavaró eset a Parameter.sk olvasójával történt szerdán kora délután.



"A női vécébe indultam, amikor egy napszemüveges férfi jött velem szembe, még meg is fordult a fejemben, hogy üres a női vécé, nehogy utánam jöjjön" - áll a szerkesztőségnek címzett levelében. Gyanúja sajnos beigazolódott. Ahogy belépett a mosdóba, látta, ahogy a kétes alak utána fordul.



"Bementem a fülkébe, bezártam az ajtót és épp kezdtem pisilni, mikor megláttam, hogy alulról, a szomszédos fülkéből átszúrja a telefont és kamerázni kezd engem" - idézte fel a történéseket az inzultált hölgy, aki szerencsére nem veszítette el lélekjelenlétét.



"A szerencsétlen nem sokat tudott felvenni belőlem, mert akkorát rúgtam a kezébe és a telefonjába, hogy rögtön elfutott" - szerelte le ferde hajlamú zaklatóját az olvasó. Ezután dühösen kisietett a mosdóból, de a perverz férfi addigra már kereket oldott. A biztonságiakkal visszanézte a kamerák felvételeit, amelyekből kiderült az is, hogy a fekete ruhás, napszemüveges, nagyjából 30 év körüli férfi már egy ideje követte őt. Rendőrségi feljelentés végül nem született, és a történések sem viselték meg különösebben, de fontosnak érezte, hogy az esetet megossza a nyilvánossággal. Ahogy fogalmazott:



"Azért írtam meg mindezt, hogy figyelmeztessem többi nőtársamat: legyenek résen, mert még fényes nappal is belefuthatnak ilyen beteg emberekbe"