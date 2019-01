Megrázó

Megöltek egy boszorkánysággal vádolt nőt és négy gyermekét Indiában

Az asszony és a négy gyerek testét az otthonuktól nem messze találták meg rendőrkutyák egy kútban. 2019.01.30 11:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Hat ember ellen emeltek vádat India keleti részén, mert megöltek egy boszorkánysággal vádolt asszonyt és négy gyerekét - közölte a helyi rendőrség szerdán.



Az asszony és a négy gyerek testét az otthonuktól nem messze találták meg rendőrkutyák egy kútban Odisa, korábbi nevén Orissza állam egyik falujában. A férj a gyilkosság idején nem volt otthon, ő jelentette be eltűnésüket a rendőrségen.



Az ügyben hat embert tartóztattak le, köztük a falu gyógyítóját, akiről úgy tartották, hogy képes felvenni a harcot a boszorkányok és az általuk előidézett rontás ellen.



A vád ellenük gyilkosság, illetve a boszorkányüldözés elleni törvény több rendbeli megsértése. A fővádlott azzal védekezik, hogy a meggyilkolt asszony rontást hozott a lányára, aki emiatt megbetegedett és meghalt.



Erre a véleményre jutott a gyógyító is, aki ezután arra buzdította a gyászoló apát és a testvéreit, hogy végezzenek az állítólagos boszorkánnyal. A gyilkosok beismerték a tettüket.



Indiában ma tartják magukat is különféle hiedelmek a boszorkányságról és a fekete mágiáról is, különösen az ország keleti és középső részén. A hatóságok szerint évente több mint száz embert - nagyrészt nőket - ölnek meg, akiket boszorkánysággal vádolnak.