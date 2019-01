Diplomácia

A British Múzeum ismét kizárta a Parthenon-frízek visszaadását

A British Múzeum ismét kizárta a Görögország által magáénak követelt Parthenon-frízek visszaszolgáltatását. A londoni intézmény igazgatója a Ta Nea című görög lapban szombaton megjelent interjúban attól is elzárkózott, hogy kölcsönadják Athénnak a világhírű márványokat.



Hartwig Fischer hangoztatta, hogy a frízek nem képezik Görögország tulajdonát, és a kölcsönadás sem jöhet szóba, mert csak olyanoknak adnak kölcsön tárgyakat a British Múzeum gyűjteményéből, akik elismerik a tulajdoni viszonyokat.



Az ókori kincsek felfedezői között volt Lord Elgin brit követ, a 19. százaz elején az ő révén kerültek a szobrok és domborművek Angliába, majd a British Múzeumba. Görögország 1982 óta követeli vissza őket, Nagy-Britannia azonban nem enged ennek, és azt is hangsúlyozza, hogy Görögországban nem tudnák megfelelően elhelyezni a márványfaragványokat.



A görög álláspont szerint az ultramodern Akropolisz-múzeum megfelel a célra. Legutóbb 2018 decemberében Prokopisz Pavlopulosz görög köztársasági elnök jelentette ki ezt, erre reagált most a londoni múzeum német vezetője.