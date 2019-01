USA

Letartóztatták Roger Stone politikai tanácsadót, az amerikai elnök egyik szövetségesét

A vizsgálóbizottság eddig az oroszokkal történt összejátszásra vonatkozóan "csaknem egyetlen bűncselekményt sem" fedett fel.

Letartóztatták pénteken Roger Stone politikai tanácsadót, Donald Trump amerikai elnök egyik régi szövetségesét az igazságszolgáltatás akadályozása, tanúk befolyásolása és hamis nyilatkozattétel miatt. A Fehér Ház közlése szerint Donald Trump elnöknek nincs köze az ügyhöz.



A tanácsadót a Robert Mueller vezette különleges bizottság vizsgálódásai nyomán összesen hét rendbeli bűncselekménnyel vádolják. Valamennyi vádpont összefügg a 2016-os elnökválasztás idején a Demokrata Országos Bizottság (DNC, a párt vezető szerve) szerverei elleni hackertámadással, amely után a WikiLeaks szivárogtató portál elektronikus leveleket hozott nyilvánosságra. A Mueller-bizottság a 2016-os választás idején a Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgálja.



Stone-t helyi idő szerint pénteken hajnalban a floridai otthonában tartóztatták le a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai és délután már meg is kell jelennie Fort Lauderdale város bírósága előtt. A hajnali letartóztatásról a CNN hírtelevízió közölt videófelvételeket, amelyekben viszont nem derült ki, hogy ezeket az FBI bocsátotta-e a rendelkezésére, vagy előzetes értesítés nyomán saját operatőre volt jelen a letartóztatáskor.



Roger Stone korábban cáfolta, hogy bármilyen törvénytelenséget elkövetett volna, bár egyik korábbi televíziós interjújában utalt arra, hogy elképzelhetőnek tartja letartóztatását. Ügyvédje, Grant Smith közleményben tudatta, hogy a politikai tanácsadó pontatlan nyilatkozatai "feledékenységnek" tudhatók be és azok "lényegtelenek". Az ügyvéd hozzáfűzte: a nyomozók "nem találtak adatot az oroszokkal történt összejátszásra, mert akkor vádat emeltek volna ezért".



"Ennek semmi köze az elnökhöz és bizonyosan semmi köze a Fehér Házhoz" - mondta újságíróknak Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője újságíróknak.

Az amerikai sajtóban nyilvánosságra került dokumentumok szerint John Podesta, Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt kampányfőnöke - a hackertámadás egyik sértettje - vádolta meg Stone-t azzal, hogy előzetesen információi voltak a számítógépes támadásról. A nyomozók szerint az ellopott információk nyilvánosságra hozatala előtt Stone "kommunikált" Julian Assange WikiLeaks-alapítóval, amit Stone "tökéletesen jogszerűnek" nevezett.



A vádirat szerint a politikai tanácsadó hazudott a képviselőház hírszerzési bizottsága előtti meghallgatáson arról, hogy mi történt közte és Assange között, valamint nem mondott igazat akkor sem, amikor azt állította, hogy erről nincsenek feljegyzései vagy hangfelvételei. A nyomozók szerint Stone felvette a kapcsolatot a Trump-kampány munkatársaival is, és jelezte, hogy Hillary Clinton kampányára nézve esetlegesen hátrányos, kártékony információkhoz jutott a WikiLeakstől.



Donald Trump elnök Twitter-bejegyzésben reagált a történtekre. "Országunk történelmének legnagyobb boszorkányüldözése zajlik" - írta, és megismételte, hogy nem volt összejátszás oroszokkal. "A határ menti prérifarkasokkal, drogkereskedőkkel és emberkereskedőkkel is jobban bánnak" - jegyezte meg, majd feltette a kérdést: "ki értesítette a CNN-t, hogy ott legyen a letartóztatásnál".



Pénteken kora délután 250 ezer dolláros óvadék ellenében Roger Stone-t szabadlábra helyezték. A várakozó tömeg üdvrivalgással fogadta őt, és Stone mosolyogva közölte: hamisan vádolják őt azzal, hogy korábban nem mondott igazat a képviselőház hírszerzési bizottsága előtt, és a bíróságon - ahol nem vallja majd bűnösnek magát - az ellene felhozott vádakat is sorra cáfolni fogja. "Nem kellett volna letartóztatni, önként is megjelentem volna" - mondta.



Stone leszögezte, hogy ő Donald Trump egyik legrégebbi barátja és leghívebb támogatója, és "semmilyen körülmények között nem fordulhat elő, hogy tanúvallomást tegyek az elnök ellen". Hozzáfűzte: letartóztatását politikai okok motiválták. Úgy fogalmazott: "kategorikusan" kijelentheti, hogy nem segítette az oroszokat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ellene felhozott vádak között nem szerepel, hogy összejátszott volna oroszokkal a 2016-os elnökválasztási kampány idején.



Alan Dershowitz, az Egyesült Államok egyik leghíresebb jogásza, a Harvard Egyetem professzora a Fox televíziónak azt hangsúlyozta: a Robert Mueller vezette különleges vizsgáló bizottság vádjai "tipikusan hallomásos történeteken alapulnak". A professzor hozzátette: a vizsgálóbizottság eddig az oroszokkal történt összejátszásra vonatkozóan "csaknem egyetlen bűncselekményt sem" fedett fel.