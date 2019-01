Terrorizmus

Közel kétszáz szélsőségest helyeztek szabadlábra Belgiumban

A büntetésük leteltével szabadon bocsátottak között vannak terrorista támadás előkészítésével vádolt, szélsőséges és a társadalom széles rétegei elleni gyűlöletkeltő tanokat hirdető hitszónokok és számos radikalizálódott ember is. 2019.01.26 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Belgiumban a közelmúltban szabadlábra helyeztek 182 embert, akiket terrorizmussal összefüggő bűncselekményekért vagy szélsőséges tanok terjesztése miatt tartottak fogva - közölte a La Libre Belgique című belga napilap pénteken.



A cikk szerint a büntetésük leteltével szabadon bocsátottak között vannak terrorista támadás előkészítésével vádolt, szélsőséges és a társadalom széles rétegei elleni gyűlöletkeltő tanokat hirdető hitszónokok és számos radikalizálódott ember is. Legtöbbjük az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel hozható összefüggésbe, akik a szíriai konfliktus 2011-es kirobbanása óta voltak őrizetben.



A szabadon bocsátottak között 74-en szerepelnek a terroristákat vagy terrorizmussal szorosan kapcsolatba hozható embereket rögzítő belga adatbázisban, akinek megfigyelését a hírszerző szolgálatoknak előtérbe kell helyezniük - közölték.



Koen Geens igazságügyi miniszter leszögezte, a rendőrség és az igazságügyi szervek feladata, hogy folyamatosan figyeljék, az elengedettek betartják-e szabadon bocsátásuk feltételeit.



Jelenleg terrorizmus miatt még 230 elítélt ember van belga börtönökben - tették hozzá.



A napilap rendőrségi forrásokra hivatkozva beszámolt arról is, hogy terrortámadás előkészítésének szándéka miatt őrizetbe vettek egy, a belga főváros Molenbeek nevű negyedében élő embert .



Eric Van Duyse, a szövetségi ügyészség szóvivője szerint a régóta megfigyelés alatt tartott, majd vidéken előállított fiatalember esetében "az utóbbi időben a jelek arra utaltak, hogy cselekvésre szánja el magát". Elővigyázatossági okokból tartóztatták le - mondta.



Országszerte öt további embert is őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy segítséget nyújtottak a gyanúsítottnak.



Valószínűsíthető mindazonáltal, hogy a tervezett merénylet nem nagy tömegek elleni terrorcselekmény, hanem késes támadás lett volna - közölte a szóvivő.