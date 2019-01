Törökország

Szabadlábra helyezték Törökországban az éhségsztrájkoló kurdbarát politikusnőt

Szabadlábra helyezte pénteken egy törökországi bíróság a kurdbarát, ellenzéki Népek Demokratikus Pártja (HDP) tavaly november 7. óta a börtönben éhségsztrájkoló képviselőnőjét, Leyla Güvent - közölte a HDP a Twitter-fiókján.



Az Anadolu török állami hírügynökség információi szerint a délkelet-törökországi, főként kurdok lakta Diyarbakir város bírósága ugyanakkor kiutazási tilalmat rendelt el a képviselővel szemben.



Güvent 2018 januárjában azért vették őrizetbe és tartóztatták le a hatóságok, mert felszólalásaiban, valamint a közösségi médiában tett bejegyzéseiben bírálta az északnyugat-szíriai Afrín körzetében a helyi kurd erők ellen egy éve indított, Olajág fedőnevű török hadműveletet.



Az ügyészség korábban 17,5 évtől 31,5 évig terjedő szabadságvesztést kért a képviselőnőre fegyveres terrorszervet alapításának és irányításának, terrorszervezet propagandatevékenységének, továbbá a gyülekezési törvény megsértésének vádjával.



Güven novemberben azért kezdett éhségsztrájkba, hogy tiltakozzon Abdullah Öcalannak, az évtizedek óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) vezetőjének fogva tartási körülményei ellen.



A HDP a közelmúltban azt közölte, hogy a képviselőnő nagyon lefogyott és legyengült, leromlott állapota miatt már életveszélyben van. A per pénteki tárgyalásán Güven és ügyvédje nem vett részt.



Pénteki Twitter-bejegyzésében a HDP a főként kurdok lakta, délkelet-törökországi Hakkari tartomány "népakaratának" nevezte Leyla Güvent, aki szerintük jogtalanul ült letartóztatásban. A kurdbarát párt hozzátette: folytatják küzdelmüket a jogért és a szabadságért.



A bíróság döntésére egy nappal azután került sor, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlése csütörtökön élesen bírálta Törökországot az emberi jogok helyzetének romlása, illetve, az ellenzék politikai üldözése miatt, és arra szólította fel az ankarai kormányt, hogy engedje szabadon az 55 éves Leyla Güvent, illetve a HDP valamennyi fogva tartott képviselőt.



Múlt szombaton ezrek vonultak utcára Diyarbakir városában, hogy támogatásukat fejezzék ki Güven iránt. A megmozduláson a HDP azt is követelte, hogy Törökország vessen véget Öcalan elszigetelt fogva tartásának. Öcalan "elszigetelése elfogadhatatlan, a lehető leghamarabb meg kell szüntetni" - mondta a tüntetők előtt Pervin Buldan, a HDP egyik társelnöke, miután Abdullah Öcalan január 12-én, 2016. szeptember 11. óta először fogadhatta Mehmet nevű testvérét a börtönben.



A PKK, amelyet Törökország mellett az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetnek minősített, 1984 óta folytat fegyveres felkelést Délkelet-Törökországban a kurd kisebbség függetlenségéért. Vezetőjét, Öcalant 1999-ben fogták el, és jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti a Márvány-tengeren található Imrali börtönszigeten.

A Recep Tayyip Erdogan török elnök által a PKK "politikai kirakatának" minősített HDP-t keményen sújtották a 2016-os meghiúsult törökországi puccskísérletet követő tisztogatások, a párt több képviselőjét is letartóztatták. Köztük van Selahattin Demirtas, a HDP egyik volt társelnöke, akit 2016 novembere óta tartanak fogva "terrorszervezet vezetésével, terrorista propaganda terjesztésével, valamint bűncselekmények elkövetésére irányuló felbujtás" vádjával.