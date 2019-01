Vád

Kezdeményezték az egyik leggazdagabb montenegrói üzletember nemzetközi körözését

Az üzletembert és 21 társát azzal gyanúsítják, hogy mintegy 17 millió eurót (mintegy 5,5 milliárd forint) mosott tisztára különböző ügyleteken keresztül. 2019.01.25 06:36 MTI

Nemzetközi elfogatóparancs kiadását kezdeményezte az Interpolnál a nemzetközi rendőri szervezet montenegrói tagja Dusko Knezevic üzletember ellen, akit pénzmosással, adócsalással és zsarolással gyanúsítanak hazájában - közölte értesülését csütörtökön a Pobjeda című montenegrói napilap.



A podgoricai igazságügyi szervek azt követően kérték a nemzetközi elfogatóparancs kiadását, hogy kiderült, az ország egyik leggazdagabb üzletembere nem tartózkodik Montenegró területén, információjuk szerint Londonban van, állítása szerint rendelkezik brit állampolgársággal, és "esze ágában sincs" visszatérni Montenegróba, amíg a jelenlegi vezetés van hatalmon. A Pobjeda információi szerint Dusko Knezevicnek montenegrói, brit, szerb, ciprusi és fehérorosz állampolgársága is van.



Az üzletembert és 21 társát azzal gyanúsítják, hogy mintegy 17 millió eurót (mintegy 5,5 milliárd forint) mosott tisztára különböző ügyleteken keresztül. Az ügyészség hivatalosan azonban eddig csak azzal gyanúsította meg Knezevicet, hogy egyik cégén keresztül 1,9 millió eurós (615 millió forint) adócsalást követett el.



Dusko Knezevic korábban jó barátságot ápolt Milo Djukanovic államfővel, mára azonban elhidegültek egymástól, sőt igen komoly vádakkal illették egymást. Knezevic a közösségi médiában "üzente meg" a köztársasági elnöknek, hogy a korábban a bankjában felhalmozott, 17 ezer euróra rúgó hitelkártya-tartozását ideje lenne visszafizetni, Djukanovic viszont azt állítja, nem tartozik már semmivel, és soha nem is volt az üzletember barátja.



A montenegrói sajtóban olvasható vélemények szerint nem véletlen az időzítés, vagyis a nemzetközi elfogatóparancsot azért most adták ki Dusko Knezevic ellen, mert a férfi az utóbbi napokban többször is dehonesztáló megjegyezéseket tett az államfőre.