Nagy-Britannia

Őrizetbe vették Alex Salmond volt skót miniszterelnököt

Őrizetbe vették Alex Salmond volt skót miniszterelnököt. A skóciai rendőrség - Police Scotland - szóvivőjének csütörtöki bejelentése szerint vádat is emeltek a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) egykori vezetője ellen.



A szűkszavú rendőrségi közleményből egyelőre nem derült ki, hogy mivel vádolják a 64 éves politikust. Salmond ellen azonban tavaly ketten is feljelentést tettek szexuális zaklatás vádjával, és a Police Scotland vizsgálatot indított az ügyben.



Vizsgálta az ügyet a skót kormány is, és bizalmas jelentését már tavaly augusztusban megküldte a rendőrségnek.



A feljelentők szerint Salmond 2013-ban, miniszterelnöksége idején zaklatta őket szexuálisan.



Alex Salmond azonban folyamatosan tagadja a terhére rótt szexuális bűncselekmények elkövetését, és jogi eljárást indított a skót kormány ellen az ügy kezelése miatt.



Keresete sikerrel járt, mivel az edinburghi fellebbviteli bíróság két hete kimondta, hogy a skót kormány hibákat követett el a vizsgálat során. A legfőbb hiba a bírósági végzés szerint az volt, hogy a vizsgálatot egy olyan tisztviselő vezette, aki korábban jogi tanácsokban és támogatásban részesítette a Salmond elleni feljelentés benyújtóit.



A bírósági eljárás során a skót kormány jogi képviselője is elismerte, hogy ez jogsértő és részrehajlás feltételezésére okot adó eljárási hiba volt.



Salmond 2007-től a skót függetlenségről 2014-ben tartott népszavazásig állt az SNP vezette skót kormány élén. A referendumon a résztvevők 55 százaléka arra voksolt, hogy Skócia ne szakadjon el az Egyesült Királyságtól.



Salmond, aki a függetlenné válásért kampányolt, ezután lemondott; utódja a miniszterelnöki tisztséget jelenleg is betöltő Nicola Sturgeon lett.