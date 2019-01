Belgium

Legalább 35 ezren tüntettek a klímaváltozás elleni küzdelem fokozásáért Brüsszelben

Immár harmadik egymást követő héten vonultak utcára fiatalok Brüsszelben, hogy határozottabb fellépést követeljenek a klímaváltozás ellen. A csütörtöki tüntetésen az előzőeknél jóval többen, legalább 35 ezren vettek részt. 2019.01.24 12:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Youth for Climate nevű mozgalom által kezdeményezett demonstráció résztvevői olyan, ambiciózus klímapolitika elfogadását követelték a belga kormánytól, illetve az Európai Uniótól, amelynek célja, hogy 1,5 Celsius-fok alatt maradjon a Föld légkörének felmelegedése az iparosodás előtti mértékhez képest.



A hideg és a tanítási idő ellenére a rendőrség szerint legkevesebb 35 ezren gyűltek össze a városközpontban. Az előző héten 12 500-an voltak, azt megelőzően csak háromezren.



A szervezők kijelentették, hogy addig minden csütörtök délelőtt felvonulnak, amíg nem kapnak megfelelő választ a politikai vezetőktől.



A tüntetők közül többen transzparenseket tartottak a magasba, ezekre egyebek között azt írták, hogy "Nincs másik bolygónk!", "Le a fosszilis energiahordozókkal!".



Helyi lapok szerint több iskolában is úgy döntöttek, hogy nem írják be a tüntetés miatti hiányzásokat.